Les experts de l'Agence Congolaise de l'Environnement (ACE), de l'Institut des Nations Unies pour la Recherche et la Formation (UNITAR), du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE), du Ministère de l'Environnement, du Ministère des Mines, ... réfléchissent, depuis hier, mercredi 22 février, à l'Hôtel Sultani, à la Gombe sur comment apporter des solutions à la gestion de l'environnement liée à l'utilisation du mercure et d'autres produits chimiques qui posent beaucoup de problèmes de santé de suite des activités minières.

C'est en marge de l'atelier de lancement du projet d'évaluation initiale de la Convention de Minamata sur le mercure et le plan national pour l'extraction artisanale et à petite échelle d'Or en République Démocratique du Congo.

Au cours de cet atelier de trois jours, soit du 22 au 24 février, il sera question de mettre en place un mécanisme qui permettra à ce que les produits chimiques, particulièrement le mercure, ne soient plus utilisés abusivement et que cela ne puisse affecter la santé de la population congolaise.

Dans son mot d'ouverture, Athys Kabongo Kalonji, Ministre de l'Environnement et Développement Durable, a laissé entendre que cet atelier constitue le couronnement d'une démarche réalisée auprès du Programme des Nations Unies à l'Environnement et du Fonds de l'Environnement Mondial afin que la RD. Congo, bien que n'ayant pas signé la Convention de Minamata, puisse mettre en œuvre certaines activités qui faciliteront sa ratification.

Cet atelier, dit-il, intervient au moment où la résolution des problèmes environnementaux liés à la pollution des cours d'eau par des activités entropiques se pose plus que jamais sous le seau de l'urgence et interpelle tout le monde. Ce, avant de rappeler que la RDC est partie aux Conventions internationales sur les produits chimiques.

Notamment, la Convention de Bal sur le contrôle de mouvement transfrontalier des déchets dangereux et de leurs éliminations, la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance des causes applicables à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d'un commerce international, la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, et le Protocole de Montréal sur les substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

A l'en croire, la RD. Congo compte être partie prenante à la Convention de Minamata sur le mercure avant la première réunion de la conférence des parties à cette Convention prévue vers la fin de cette année.

Et de préciser que la RDC est déterminée à mettre en œuvre ces Accords applicables en matière de gestion de produits chimiques auxquels elle fait partie, à renforcer la cohérence et les synergies qui existent entre eux, et à se forcer de combler les lacunes existantes dans le cadre de la politique nationale pour les produits chimiques.

De son côté, Jean-Claude Emene Elenga, Chef de Mission de l'Agence Congolaise de l'Environnement a souligné que le mercure est un thème qui préoccupe aujourd'hui au plus haut niveau la Communauté Internationale.

Il a ajouté que c'est un produit chimique très toxique qui s'accumule dans l'organisme et qui se repend très loin même des sources de production. Pour lui, Minamata, c'est parce que les premiers problèmes mis en exergue étaient dans une ville appelée Minamata au Japon.

En outre, il a également expliqué qu'en tant que riveraine, cette population de Minamata utilisait abondamment le mercure dans le traitement métallurgique et elle déversait les effluents dans une rivière. Et comme elle vivait de la pêche, elle consommait les poissons ; sans le savoir, ces poissons étaient contaminés au mercure.

D'après lui, dans cette ville, les enfants ont des malformations et même des vieillards ne parlent plus. Ceci était dû à l'intoxication au mercure.

Etant donné que la RDC est un pays à vocation minière, poursuit-il, et que l'activité artisanale est très importante surtout à l'Est du pays où l'on utilise le mercure à cause de sa qualité d'amalgamation de l'Or, il faut améliorer la façon dont ces populations travaillent, renforcer leurs capacités, les éduquer pour qu'elles soient moins exposées au mercure.

«Nous allons nous mettre à la tâche pour que la RDC puisse avoir un plan d'action national qui se déroulera par des stratégies qui permettraient de réduire les émissions entropiques du mercure et contribuer à cette réduction au niveau mondial», a-t-il conclu.

Objectifs de l'atelier

Les objectifs de cet atelier sont : la sensibilisation des décideurs politiques et le grand public à la menace du mercure, à ses préoccupations environnementales et sanitaires et à la nécessité d'une action nationale, fournir un aperçu de la Convention de Minamata sur le mercure, souligner le statut national sur la gestion du mercure et des divers rôles que la RDC a joué au cours des négociations, expliquer les objectifs du Projet MIA/NAP et définir les rôles des partenaires (PNUE, UNITAR, ACE et les parties prenantes), établir un mécanisme national de Coordination et un groupe consultatif des parties prenantes ainsi qu'élaborer un projet du plan de travail d'activités du projet.

Importance de la Convention de Minamata

Elle permet d'engager une action internationale pour gérer le mercure de manière effective et cohérente et donc bénéfique pour tous, élaborer les stratégies à prévenir le détournement du mercure en vue d'une utilisation dans l'extraction artisanale, promouvoir la recherche de solutions de remplacement durables du mercure,...