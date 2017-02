Congo-Kinshasa: Boma - Mgr. Mbuka remercie ses fidèles ressortissants pour l'aide aux sinistrés

"Vous devez avoir un cœur d'amour et de partage sans attendre quelque chose en retour. Il faut aimer sans avoir tiré un profit".

Tels sont les maîtres mots, du message de Monseigneur Cyprien Mbuka, Evêque du Diocèse de Boma, prononcé à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux, qui se tient, chaque début de l'année, au mois de février précisément, à NZO DIKANDA, maison d'accueil et de représentation du Diocèse de Boma, basée à Kinshasa/Limete Funa.

C'est autour d'une célébration eucharistique que l'Evêque du Diocèse de Boma a bien voulu, communier avec ses fidèles ressortissants, résidents à Kinshasa, ce dimanche 19 février 2017.

Trois faits majeurs ont couronné ces événements auxquels, ont pris part des personnalités officielles et fidèles catholiques ressortissants du Diocèse de Boma. Il s'agit pour les ressortissants du Diocèse de Boma, d'échanger leurs vœux les meilleurs avec leur prélat, Mgr. Cyprien Mbuka, de le transmettre le fonds collecté pour la propagation de la foi au Diocèse et enfin, de se solidariser avec les sinistrés de Boma, victimes d'une catastrophe naturelle et urbaine ayant causé mort d'hommes et d'importants dégâts matériels.

C'est un message fort d'encouragement, d'interpellation et d'orientation que l'Homme de Dieu a apporté à ses zouaves, tout en les invitant à ne jamais oublier leurs origines. Car, a-t-il soutenu, « la terre de nos ancêtres, nous l'aimons bien, peu importe ce que nous pouvons en durer, fin de fin, nous finirons par y retourner»,

Autrement dit, l'amour ou le soutien que chaque ressortissant apporte à l'Archidiocèse de Kinshasa, devrait l'être aussi, pour son Diocèse d'origine afin de permettre à celui-ci, à mieux répondre à la mission d'évangélisation et de propagation de la foi.

Accepter de souffrir pour l'autre

L'Evêque du Diocèse de Boma a exhorté ses fidèles à accepter de souffrir pour l'autre gratuitement. Savoir donner sans chercher qu'on te le rende. Bref, que ce qui est donné par la main droite que la main gauche ne le sache pas.

C'est pourquoi, au chapitre de solidarité avec les familles éprouvées et tous ceux qui ont perdu des maisons et autres biens de valeur à Boma, Cyprien Mbuka a eu des mots justes pour remercier tous ceux qui ont agit de façon spontanée à soutenir ces sinistrés, notamment les humanitaires, des particuliers, des étrangers, le gouvernement, la première Dame Marie Olive Kabila, mais aussi, des mouvements associatifs, comme la communauté qui est venue de Goma dans le Nord-Kivu pour manifester sa sympathie envers les frères et sœurs de Boma.

C'est dans le malheur qu'on reconnait les vrais amis, dit-on. Monseigneur a fait sienne cette maxime, poursuivant que là où votre frère est dans le besoin, il faut avoir le courage de lui rendre visite pour le soulager.

Environ 7.782 ménages sont sinistrés à Boma et cherchent instamment de l'aide.

Il convient de signaler que le Diocèse est dans les préparatifs d'organiser la cérémonie d'ordination diagonale et presbytérale qui aura lieu le 09 juillet 2017, à Nganda Tsundi dans le Bas-Fleuve.

Eu égard à ce qui précède, la cérémonie a connu la présence notamment, du Professeur Luzolo Bambi Lesa, Conseiller du Chef de l'Etat en charge de la Gouvernance, Lutte contre la Corruption et blanchiment des capitaux, de Mme Dadi Butsanga Minaku, épouse de l'honorable Aubin Minaku, président de l'Assemblée nationale mais aussi, de quelques députés et ministres honoraires.