Sénégal: Tests Jàngandoo - 18 % des élèves aptes en lecture et 21 % en mathématiques à Thiès

Dans le cadre des pistes d'action, l'enquête recommande l'incitation des enfants à fréquenter les bibliothèques et centres de ressources, en stimulant leur goût pour la lecture, ainsi que l'amélioration du pilotage des structures scolaires, pour les rendre plus attrayantes et propices à un apprentissage de quali-té.

Le superviseur de Jangandoo souligne que les résultats ont dé-montré que les enfants des zones urbaines réalisent de meilleures performances, à l'instar de ceux des ménages dirigés par des femmes. Il révèle également que les performances des élèves sont meilleures dans les ménages aisés, et que les filles sont plus performantes que les garçons en mathématiques.

A Thiès, l'enquête a été menée avec un questionnaire auprès des ménage, au niveau communautaire et des lieux d'apprentissage des enfants, suivant trois disciplines évaluées sur la lecture, les mathématiques, la culture générale, deux langues, le français et l'arabe.

