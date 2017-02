Maroc: Procès en appel d'un ingénieur français accusé de terrorisme

Un procès en appel qui s'éternise pour la mère de Thomas, Béatrice Gallay, qui vit entre le Maroc et la France depuis près d'un an : « Je suis usée par ces séances qui sont reportées de fois en fois pour x raisons. C'est encore une audience de plus à prévoir et l'angoisse d'un verdict en plus à attendre ».

Franck Berton, son avocat, a exigé de la cour qu'elle l'autorise à plaider en français pour garantir la défense de son client. « Thomas Gallay a le droit à un procès équitable. C'est un dommage collatéral dans une procédure qui ne le concerne pas, explique à RFI l'avocat. Ça suffit parce qu'un an de détention provisoire alors que l'on est accusé de financement d'une entreprise terroriste parce qu'on a prêté 70 euros à un autre qui est dans le box, je crois que ça devient risible. [Du moins] ça le serait s'il n'était pas incarcéré depuis un an ».

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.