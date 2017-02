Centrafrique: Réhabilitation de la principale route pour désenclaver le Nord

Le mois dernier, je me suis rendu à Bakala, une ville du centre de la République centrafricaine où… Plus »

Pour Jean-Christophe Carret, le représentant de la Banque mondiale en Centrafrique, c'est une première réalisation concrète avec l'enveloppe de 500 millions de dollars qu'a promis son institution, à Bruxelles en novembre dernier pour le développement du pays : « C'est un premier projet d'urgence qui combine des travaux civils avec l'aspect social et la distribution de travaux temporaires, mais nos équipes transport vont passer à une phase où les travaux seront un peu plus lourds ».

En tout, ce sont plus de 300 kilomètres de route qui vont être réhabilités pour permettre de réemprunter cet axe, aujourd'hui impraticable en saison des pluies et principale voie d'acheminement des marchandises du Tchad voisin.

Ils sont une cinquantaine à pelleter pour creuser des rigoles et boucher les trous de cette piste défoncée. Nous sommes à quelques kilomètres de Kaga-Bandoro, dans le nord du pays et dans plusieurs mois cette ville pourra de nouveau être reliée à Ndélé, une préfecture importante de l'Est.

