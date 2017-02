Nouveau départ . En 2010, Ndranto et quelques têtes à savoir Pothy, Vachy, Dr Faguet ont décidé de créer le club Madagascar basket-ball 2 All (MB2All).

Et le passage obligé, j'ai suivi des formations avec Angelot Razafiarivony pour l'obtention du diplôme d'entraineur Young Coach I et II. En 2013, j'ai décroché le diplôme FIBA niveau I après les examens sous l'égide de l'expert international, Modriag Marjanovic », a renchéri Ndranto.

En tant que footballeur, il a remporté le titre de champion de Madagascar en 1996 avec l'équipe de FOBAR à Andranomahery. Il était aux côtés de Malama et Léonie à l'époque de l'encadrement d'Auguste Raux. Plus tard, il a rejoint les rangs de Fandrefiala (2e division), le FTM (2e division) et SERTEX aux 67 Ha (2e division).

Connu comme responsable au sein du club MB2All, mais, nombreux ignorent que Ndranto Rakotonanahary est aussi un coach à part entière. Ancien footballeur, il est devenu un technicien titulaire du diplôme d'entraineur de Young Coach I et II et du niveau I de la FIBA.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.