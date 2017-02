Congo-Kinshasa: Succession de Tshisekedi - Trêve au Rassemblement !

Un criterium rigoureux devrait être défini avant le choix, consensus, de celui qui devrait président au Conseil des Sages Rassemblement, compte tenu de lourdes charges qui l'attendent niveau du Conseil National de Suivi de l'Accord, appelé à comme la « sentinelle » du gouvernement, de la CENI ( Electorale Nationale Indépendante) et de plusieurs autres de la République jusqu'à l'organisation d'élections démocratiques, transparentes et apaisées.

S'agissant expressément de la course à la présidence de cette plate forme politique, une source qui s'est confiée au « Phare » laissé entendre que la « Commission Kitenge Yesu » a reçu mission rechercher absolument le consensus dans le mode de désignation successeur d'Etienne Tshisekedi. D'où, en dépit de la multitude candidatures en lice, le vote est d'ores et déjà exclu.

Entamées hier, ces réunions d'harmonisation de vues et de des ambitions politiques vont se poursuivre ce jeudi et même après, jusqu'à ce que tous les sociétaires aient le même entendement en qui concerne la direction du Conseil des Sages du Rassemblement et la Primature.

Face à cette revendication pertinente, il a finalement été décidé surseoir à l'examen des dossiers des candidats à la succesion d'organiser des séances de concertation en vue de trouver un vivendi entre l'UDPS et ses partenaires du Rassemblement en vue dégager des pistes de sortie et éviter ainsi une crise interne.

