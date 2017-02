Ils ont tenu à mettre les points sur les i suite à la polémique qui enfle autour des £40 millions de compensation accordés aux Chagossiens. Les Britanniques ont, dans un communiqué émis ce jeudi 23 février, tenu à clarifier les «propos incorrects mentionnés dans plusieurs articles de presse».

«The British Government reaffirms its long-held commitment to work with the Chagossian community. This package represents a massive expansion over the previous projects and help provided to Chagossians by the British Government (through the British High Commission) since 2008.

This partnership to improve the lives of Chagossians has always been carried out in good faith and separate from legal proceedings or challenges over resettlement», peut-on lire dans le communiqué.

Le leader du Groupe Réfugiés Chagos (GRC) avait lui affirmé que c'est du «chantage» que de proposer une compensation de 40 millions de livres pour des projets d'aides sociales pour les Chagossiens.

«Pa vinn fer santaz ar nu. La conscience des Chagossiens n'est pas à vendre. La compensation, c'est un droit acquis», avait déclaré Olivier Bancoult.