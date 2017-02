Cote d'Ivoire: Sarrahn Ouattara (DG de l'Anasur) - "L'incivisme des populations est à l'origine du retour des saletés"

interview

Au ministère de la Salubrité urbaine, de l'Environnement et du Développement durable, on est actuellement en plein préparatif du « Grand ménage ». Cette journée de salubrité nationale instaurée par le gouvernement le 1er samedi de chaque mois, et dont la première édition est prévue pour le samedi 4 mars prochain. Dans cette interview, Mme Sarrahn Ouattara, directrice générale de l'Agence nationale de la salubrité urbaine (Anasur), insiste sur la nécessité d'une implication de la population pour la réussite de cette journée.

Le 4 mars prochain aura lieu la première édition de l'opération « Grand ménage ». Une opération initiée par votre ministère de tutelle. Que va faire concrètement votre direction ?

L'Agence nationale de la salubrité urbaine, en sa qualité d'organe opérationnel du ministère, a un rôle rôle d'encadrement à jouer. Cela, parce que, il faut le souligner et même insister là-dessus, l'opération « Grand ménage » s'inscrit en fait dans le cadre de la sensibilisation globale des populations afin qu'elles s'approprient le concept de propreté avec le souci de rendre le cadre de vie, l'environnement à la fois sain et agréable pour tout le monde, aujourd'hui et pour les générations futurs.

Ce n'est pas la première opération du genre que le gouvernement mène. Nous avons vu les opérations « Abidjan ville propre 1 et 2 », « Balaie devant ta porte », « Paquinou », etc. Mais, le constat est qu'on revient toujours à la case départ. Ne va-t-on pas encore retomber dans les mêmes travers après le 4 mars?

C'est vrai, le gouvernement a plusieurs fois lancé des opérations pays propre, avec la distribution de matériels roulants aux communes de Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a eu Abidjan ville propre, etc. Donc beaucoup d'opérations qui n'ont pas eu des résultats pérennes. Aujourd'hui, cette opération « Grand ménage » entend se distinguer des autres. Elle veut instaurer un caractère pérenne en faisant comprendre à tout le monde, à toutes les couches de la population que la propreté est l'affaire de tous. Que la lutte contre l'insalubrité est l'affaire de tous et que ce n'est qu'ensemble que nous allons pouvoir endiguer ce fléau d'insalubrité. Il ne faut pas non plus se le cacher : quels que soient les efforts que le gouvernement déploiera sur l'ensemble du territoire pour assainir nos communes, l'incivisme des populations est à l'origine du retour des saletés.

Par exemple, si 10 minutes après le passage d'un camion de collecte, les gens jettent dans les rues les mouchoirs qu'ils ont en main ou les sachets d'eau, vous voyez bien qu'on ne pourra y arriver. Donc, la journée « Grand ménage » veut impliquer toutes les couches de la population. C'est pourquoi d'ailleurs, Mme la ministre s'est attelée à obtenir le soutien et l'adhésion effective des chefs religieux, des chefs coutumiers, des communes à travers l'Uvicoci, des responsables régionaux à travers l'Adrci. Enfin, toutes les couches de la population, afin que tout le monde soit sensibilisé et surtout s'implique.

Le constat sur le terrain, c'est aussi la rareté des camions de ramassage des ordures. Ce qui amène les pré- collecteurs à mettre plus de jours pour passer collecter les ordures chez les particuliers. Est-ce qu'il y aura une politique pour assurer le ramassage continue des ordures ?

S O : Les camions passent régulièrement. Nous avons mis en place une politique de collecte nocturne et une politique de collecte diurne. Vous n'êtes pas sans savoir que si tous les camions sortent la journée, ils vont créer toutes sortes de nuisances. Et cela n'est même pas efficace. Car tout le monde travaille la journée. Il y a forcement beaucoup plus de circulation, le trafic est donc dense. C'est pour tout cela que depuis quelques années, le travail de collecte des ordures se fait la nuit. Nous avons donc 75% des opérations de collecte qui sont effectués la nuit, à partir de 19 h jusqu'au petit matin. Les 25% qui restent sont faits dans la journée. Mais, encore une fois, comme je vous l'ai dit, l'aide de la population, sa participation, son implication est importante.

Parce que si dans la journée, après le passage des camions, les populations continuent de jeter les ordures et que les petits pré-collecteurs déversent leurs cargaisons n'importe où, on ne pourra pas atteindre le résultat escompté. Quels que soient les efforts que le gouvernement consentira pour la salubrité, il faut que toutes les couches de la société s'y mettent. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons y arriver. Dans certains pays voisins ( le Burkina Faso, le Ghana), les gens ne sortent pas les ordures à tout moment. Ils ne jettent même pas les déchets les plus simples (un petit mouchoir) à terre. Je pense donc qu'il faut que nos populations soient éduques à ne plus avoir certains comportement et à adopter des gestes éco- citoyens. En ce moment, ces efforts conjugués à ceux du gouvernement nous permettront d'atteindre le niveau de propreté qu'Abidjan et la Côte d'Ivoire dans son ensemble méritent.

En ce qui concerne le ramassage des ordures, quelles sont les difficultés que vous rencontrez sur le terrain ? Y a-t-il des zones plus difficiles à traiter ?

Oui, il y des zones qui nous créent des problèmes. Cela, pour deux raisons. D'abord, il y a l'accessibilité. Abidjan s'est développée, ces 30 dernières années, de façon anarchique. Les gens ont construit un peu partout sans plan d'urbanisation. Vous avez des gens qui ont construit sur des caniveaux. Il y a des constructions qui ont été faites dans des bas-fonds. Tout cela crée un problème d'accès. Il faut déjà accé- der à ces endroits pour ramasser les ordures. Ce qui n'est pas facile. A côté de cela, une fois encore, il y a l'incivisme des populations qui rendent certaines zones difficiles à traiter. Il y a des zones que vous avez beau traiter, mais quand vous passez une heure ou deux heures après, c'est comme si la zone n'a pas été traitée.

Nous prenons le cas du boulevard Nangui Abrogoua à Adjamé. Récemment le ministère a fait des déguerpissements. Tout le monde était content. On circulait bien. Mais regardez le spectacle actuellement. Tout est redevenu comme avant en moins de trois mois. Dans ces conditions, c'est difficile d'accéder au site pour le traiter. Nous ne pouvons faire ce travail que quand tout le monde est parti le soir. Et ça ce recolonise très vite. C'est pour tout cela, le « Grand ménage est le bienvenu. Car l'opération impliquera effectivement toutes les couches de la population : commerçants, transporteurs, maires, conseils régionaux... tout le monde.

L'une des grosses difficultés de la filière, c'est le financement des opérations de ramassage. La Côte d'Ivoire a connu plusieurs crises pour cause d'arriérés dus aux opé- rateurs. Ce problème est-il résolu ?

C'est un problème important. Cela, dans la mesure où ce secteur demande beaucoup de réactivité. Et l'un des axes qui est très important, c'est le carburant. Un opérateur qui n'a pas assez de carburant, parce qu'il n'est pas payé depuis plusieurs mois, va faire des économies. Donc, au lieu de sortir 20 engins pas jour, il n'en sortira que 4 pour faire des économies de carburant. Mais, il faut dire que depuis un an au moins, depuis le début de l'année 2016, les choses se sont beaucoup améliorées, dans la mesure où l'Etat arrive à approvisionner ce secteur. De sorte que nous sommes dans la fourchette de 90 jours de paiement. Les choses sont revenues à une proportion beaucoup plus raisonnable.