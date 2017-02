Cote d'Ivoire: L'Etat annonce le début des remboursements pour le 28 février

Une information, et non la moindre, dans l'affaire dite d'agro-business. Le remboursement du capital investi par les souscripteurs des opérations d'agro-business pourrait débuter le mardi 28 février prochain. L'information a été donnée, hier, lors de la conférence post-conseil des ministres, par le porte-parole du Gouvernement.

« Le conseil a été informé du début de la phase d'enrôlement, le lundi 20 février.Si tout se passe bien, si les croisements se font dans les bonnes conditions et qu'il n'y a pas de contestation sur les sites et leurs montants ; le remboursement pourrait commencer le 28 février », a confié Bruno Nabagné Koné. Avant d'ajouter qu'à ce jour, 13.000 souscripteurs se sont fait inscrire dans les différents sites indiqués. Sur la question de la commercialisation du cacao, le ministre de la Communication, de l'Economie numérique et de la Poste a souligné que les dispositions sont en train d'être prises.

A cet effet, il a noté qu'un comité, présidé par le Premier ministre, a été mis en place de sorte à arrêter des mesures afin de fluidifier le trafic et la commercialisation du cacao. Le conseil des ministres, présidé par le chef de l'Etat, a par ailleurs adopté un décret portant ratification de l'accord d'un prêt d'un montant total de 155 802 907 000 francs CFA, conclu le 29 décembre 2016, entre la Banque Africaine de Développement (BAD) et la Côte d'Ivoire, en vue du financement du projet de transport urbain d'Abidjan.

A en croire le porteparole, ce projet porte essentiellement sur la construction du 4e pont Yopougon-Plateau, la libération des emprises de cet ouvrage, l'aménagement de voies connexes, etc. « Il consiste en la construction d'une infrastructure de transport moderne et de qualité afin d'assurer une meilleure mobilité, de faciliter les activités économiques et d'améliorer la qualité de vie des populations, en particulier celles de la commune de Yopougon, l'une des plus peuplées de la ville d'Abidjan », a-t-il signifié.

Désormais, plus de poursuite, d'arrestation et de détention pour les défenseurs des Droits de l'Homme Un autre décret relatif à la promotion et la protection des défenseurs des Droits de l'Homme a été adopté. « Ce décret pré- cise les droits des défenseurs des Droits de l'Homme et renforce corrélativement la liberté d'exercice de l'activité de défenseur des Droits de l'Homme en Côte d'Ivoire », a-t-il avancé. Non sans adjoindre que désormais, les défenseurs des Droits de l'Homme ne peuvent faire l'objet de poursuite, de recherche, d'arrestation et de détention pour les opinions émises et les rapports publiés dans l'exercice de leurs activités.

Toutefois, relève le ministre Bruno Koné, ceux-ci ont le devoir d'œuvrer au maintien de la paix sociale et de la cohésion nationale. L'Etat de Côte d'Ivoire a également cédé ses actions détenues dans le capital de la Nouvelle Société Interafricaine d'Assurance (NSIA) Banque Côte d'Ivoire. Et ce, a-t-il dit, conformément au programme de privatisation et à la politique de promotion par le Gouvernement d'un actionnariat populaire. L'Etat cède la totalité de sa participation, soit 10% du capital de NSIA Banque Côte d'Ivoire, représentant 2 000 000 d'actions. « Ces actions seront cédées à des structures publiques et au grand public, via la Bourse régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Ce décret fixe à 9 000 francs CFA le prix de cession de l'action », a-t-il informé.

Une communication relative au projet d'Interconnexion Côte d'Ivoire-Libéria-Sierra-Leone-Guinée (CLSG) a été entendue. Il s'agit de la construction et de l'exploitation d'une ligne de 225 kV longue de 1303 km et de douze (12) postes de transformation Haute Tension/Moyenne Tension (HT/MT) répartis sur ces quatre (4) Etats, d'un coût initial d'environ 270 (deux cent soixante-dix) milliards de francs CFA. « La mise en œuvre du projet est à la phase de signature des contrats de prestations », a expliqué le ministre de la Communication. Enfin, il a été annoncé l'organisation de la Journée Internationale de la Femme, édition 2017. Cette célébration, informe Bruno Koné, aura lieu le 08 mars 2017 à Adzopé. Le thème national est : « L'autonomisation économique de la femme pour une Côte d'Ivoire plus juste et plus équitable ».