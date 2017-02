Cote d'Ivoire: Paiement des fournisseurs et prestataires de l'Etat - Le trésor public ouvre un centre d'accueil et d'informations

L a bonne gouvernance et la transparence ne sont pas de vains mots au sein de la Direction géné- rale du Trésor et de la comptabilité publique. La preuve vient encore d'être faite avec l'inauguration, ce 21 février, du Centre d'accueil et d'informations du Trésor public, sis au Plateau, à la Rotonde de la cité financière.

Selon le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique, Jacques Konan Assahoré, ce centre a pour objet de diffuser, à l'endroit des usagers et clients du Trésor public, des informations d'ordre général, mais surtout des informations spécifiques ayant trait aux opérations de paiement des fournisseurs et prestataires de l'Etat. A ce titre, des informations individualisées, consultables sur écran grâce à un système de guichet automatique, sont mises à la disposition des usagers-clients, à l'effet de leur permettre de suivre en temps réel, l'état d'avancement de leurs dossiers de paiement.

Selon Assahoré, au-delà de ces aspects techniques, c'est bien un objectif de transparence et de bonne gouvernance qui est visé par cette initiative. « Le dispositif, en plus d'informer le client sur le traitement de son dossier, permet également la prise en charge des plaintes et réclamations. (... ) Un accent particulier est mis sur le volet "écoute clients", de sorte à établir une communication directe et franche, susceptible d'instaurer un climat de confiance entre le Trésor public et ses partenaires », a affirmé le Dg du Trésor. Il a informé qu'en dehors du site de la cité financière qui a été inauguré, il est prévu d'étendre, à brève échéance, le Centre d'accueil et d'informations à l'ensemble des sites du Trésor public. A cet effet, un programme de déploiement sera élaboré en vue de permettre la connexion d'une vingtaine de postes d'ici la fin de l'année 2017.

Assahoré a donc salué le sens de l'initiative et les efforts soutenus du payeur général du Trésor et de ses collaborateurs qui ont réussi à faire de ce chantier, une réalité. Quant au payeur général du Trésor (Pgt), Cissé Abdoul-Kader, il a expliqué que ce centre, outil technologique de pointe s'inscrit dans le cadre de la note d'orientation de l'année 2017 dont le thème central est « 2017, année de l'information fiable et disponible à temps ». Car une information, même fiable et non transmise à temps, perd de sa valeur. « Cela est tout autant vrai pour les services publics que pour les opérateurs économiques, qui en ont grand besoin dans l'exercice de leurs activités quotidiennes », a signifié le Pgt.