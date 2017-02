Cote d'Ivoire: Abengourou - Le royaume de l'Indénié célèbre sa 272e fête de l'igname

C'est ce vendredi 24 février que les Agni indénié ou ndényan vont célébrer leur version de la fête de l'igname. La 272e du genre. Cette année, comme depuis deux ans, il est prévu des activités annexes comme le cross du Roi qui se déroulera le lendemain de la manifestation, c'est-à-dire le samedi 25 février. Depuis quelques semaines, le royaume ne vit qu'au rythme de l'événement.

Aperçu sur ce qui sera servi aux participants de cette fête triplement séculaire. Au début était l'éléphant La tradition orale qui s'inspire des témoignages longuement récoltés, rapporte que vers 1743, au 18e siècle, lors de leur exode du Ghana vers l'actuel Côte d'Ivoire, les exilés conduits par leur chef Ano Kpangni, rencontrèrent diverses épreuves. Dans la jungle, la peuplade des N'takiman en fuite devant les redoutables guerriers du roi ashanti Opokou Ouaré, ont dû affronter la densité de la forêt, les bêtes sauvages, mais surtout la soif et la faim.

Si les connaisseurs des vertus nutritives de certaines plantes que comptait le groupe leur suggérèrent de s'abreuver du suc de certaines lianes pour étancher leur soif, la faim qui tenaillait leurs boyaux était en revanche plus difficile à domestiquer. C'est ainsi que durant leur pérégrination, les fuyards aperçurent comme signe de la providence, des éléphants qui s'empiffraient d'un tubercule qui leur était totalement inconnu jusqu'alors. D'abord craintifs, les exilés malmenés par la faim se dirent certainement : « certes, nous ne connaissons pas cette plante.

Mais nous connaissons très bien « baylè » l'élé- phant. Ce que lui consomme ne peut nullement nous tuer ». Alors, tous se mirent à manger de la chair blanche et tendre de la plante inconnue. Le résultat fut concluant à telle enseigne que certains ont en fait des provisions. Mais bien vite, l'on se rendit compte que les « Dyhié » c'est-à-dire les nobles eurent des malaises après avoir mangé de la plante nouvelle. C'est ainsi que les prêtres appelés « komians » furent consultés. Après leurs incantations, les gardiens des traditions sacrées n'hésitè- rent pas à rendre leur verdict : il faut faire des sacrifices et des rites de purification et d'exorcisme pour que le tubercule soit convenable pour les nobles.

Ce qui fut fait et le tubercule fut supporté par les nobles du groupe. Depuis lors, il est institué des cérémonies de sacrifice et de purification pour rendre le tubercule comestible, du moins symboliquement et en souvenir des temps premiers de sa découverte. Ce serait l'origine de cette fête très importante en pays agni. Une autre version explique l'origine de l'igname. En effet, comme toute source orale, le risque d'erreur est très présent. C'est pourquoi, il n'est pas rare d'apprendre que le peuple pourchassé par les troupes ennemies tomba sur des lianes aux larges feuilles qui s'entortillaient autour des arbres alentours. Curieux devant ce spectacle inconnu d'eux, les sorciers remarquèrent que les racines de la plante semblaient renfermer une chair.

Ils entreprirent de creuser le sol et découvrir vite le fameux tubercule. Les sorciers du groupe en déterrè- rent et en consommèrent sans danger. Et depuis, le peuple marque sa reconnaissance à cette plante salvatrice en la célébrant au cours d'une grande fête. Quoi qu'il en soit, l'igname apparaît comme une plante providentielle qui a sauvé la tribu N'takiman de la faim. Il y a de cela 272 ans et la fête est célébrée avec le même enthousiasme. Un rituel savamment orchestré La fête de l'igname permet d'appréhender le rôle et la place importante des femmes dans la société agni. En effet, deux jours avant le vendredi choisi pour la célébration officielle, les femmes d'âge mûr, en grande pompe, se rendent en procession sur l'artère principale du village choisi pour abriter l'événement.

Elles entendent ainsi conjurer le mauvais sort et implorer « Gnamien Pkli », Dieu, de répandre sa grâce sur le peuple, car cette fête constitue également le début de l'année chez les N'dényan. Vêtues d'un simple cache-sexe et ceintes de kaolin, les officiantes continuent leur rituel jusqu'à la nuit où elles passent le relais à l'orchestre de tambours traditionnels : le kiniankpli. Il s'agit de prévenir les ancêtres du début imminent de la célé- bration. Alors, nous sommes au jeudi soir, soit à la veille du grand jour. Très tôt, ce jour, appelé « Ananya », vendredi saint, tout le peuple, vêtu de beaux habits blancs et le corps peint au kaolin, se rend à la cour royale. Mais bien avant que les invités ne s'installent dans la vaste cour des cérémonies de la cour royale, des prêtresses purifient les lieux avec un mélange de kaolin dissout dans une eau spéciale.

Tout cela se fait sous le rythme endiablé du Kiniankpli et des cris d'allégresse des femmes. L'entrée du roi La scène atteint son paroxysme lorsque le roi fait son entrée triomphale dans la place. 17e roi du royaume de l'Indénié, Nanan Boa Kouassi III, souverain très respecté par ses sujets et aussi vénéré à travers toute la Côte d'Ivoire pour ses actions en faveur de la paix, règne sur le royaume depuis 1997. Très richement habillé dans ses attributs royaux, le roi porte de nombreuses parures d'or : des colliers avec pendentifs, des bracelets, des bagues. Aucun dignitaire ne doit l'égaler en opulence, ni porter les mêmes bijoux.

Dans les temps anciens, les pagnes du roi étaient spécialement tissés par des artisans retenus à la cour afin de s'assurer que les vêtements et les parures royaux n'avaient pas été fabriqués avec l'intention de nuire à la personne du monarque. Le roi salue son peuple qui le lui rend avec enthousiasme. Il s'installe alors sur la chaise royale, entouré des porte-cannes, des chefs de cantons, de villages, des notables et des chefs de cour et de familles. C'est alors que le gardien du trône fait sortir les différents sièges des rois anciens, les « bia » et les dispose selon l'ordre de succession des diffé- rents rois. Dieu est ensuite invoqué pour implorer sa clémence et sa bienveillance sur le royaume. Le souverain offre des offrandes aux ancêtres avant que ne soient immolées les bêtes sacrificielles dont le sang est répandu sur les « bia ».

De même, le « N'voufou », de l'igname écrasé, est déposé sur les « bia ». C'est après cela que les invités reçoivent des parts de ce mets. La partie rituelle achevée, le roi délivre son traditionnel message au peuple par la bouche d'un porteparole (le roi ne parle pas en public). Puis c'est la fête, au son du Kiniankpli, jusqu'à tard dans la nuit après que le roi s'est retiré. Le n'voufou, lui, est dispersé dans la cour, pour nourrir les esprits. Sens et symbolique d'une fête La fête de l'igname constitue en quelque sorte l'annonce de la nouvelle année chez l'Agni N'denyan. C'est pourquoi, à cette occasion, les chefs de cour veillent à la toilette de leurs propriétés et au renouvellement des ustensiles que sont par exemple les eaux de canari ; les pilons, les mortiers ainsi que tous les autres objets domestiques qui sont enduits de kaolin.

La fête consacre également la liberté de vendre la nouvelle igname et d'en consommer. C'est un grand moment de partage où les membres des familles se retrouvent pour communier et régler les affaires pendantes. Dans l'Indénié, la célébration de cette fête suit un ordre protocolaire. En effet, les différents cantons s'adonnent à des rituels d'adoration aux morts. Mais c'est à Abengourou, la capitale royale, que se déroule la grande cérémonie qui aura lieu ce vendredi 24 février. Ainsi, l'ordre de célébration de la fête des ignames dans le royaume se présente comme suit dans les différentes tribus: Aniassué, Yakassé-Feyassé, Niablé, Apprompron-Affêwa, Abengourou, Adahou.

En principe, le samedi qui suit la célé- bration, des offrandes sont faites aux dieux protecteurs par les familles pour ainsi bénéficier de leur soutien et leur exprimer leur reconnaissance. Les œufs tiennent une grande place dans ces rites qui n'excluent pas non plus les poulets, les moutons. Depuis quelques années maintenant, sous le règne du roi Nanan Boa Kouassi III, le royaume s'adapte au modernisme. Ainsi, après avoir engagé de nombreux travaux de rénovation de la cour royale, le monarque, en homme très avisé, autorisera un cross populaire qui porte son nom, ce samedi.