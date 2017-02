Burkina Faso: 25ème édition du FESPACO - 13 films ivoiriens en quête de prix

Sauf cataclysme, c'est ce samedi 25 février que le clap d'ouverture de la 25ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) sera donné au stade municipal de Ouagadougou, dans une ambiance de fête. La reggae star ivoirienne Alpha Blondy agrémentera la cérémonie d'un concert live, qui s'annonce, vu sa carrure et son énorme popularité, d'ores et déjà grandiose.

Pendant une semaine, jusqu'au 4 mars prochain, le cinéma africain sera donc à l'honneur dans la capitale burkinabé. Avec pour thème « Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel », ce 25ème Fespaco sera rythmé, bien entendu, par les projections de films dans 9 salles, mais également par le MICA (Marché international du cinéma et de la télévision africains), qui sera, cette année, à sa 18ème édition ; un colloque international ; les conférences de presse internationales ; une galerie marchande... Sans oublier le côté festif de l'événement, avec notamment les nuits musicales du Fespaco et bien d'autres animations.

Mais, il faut le dire tout net, l'épine dorsale du festival reste la compétition officielle. Plus de 100 films sont en lice dans cinq catégories : fiction long métrage, fiction court métrage, documentaire, série télévisuelle, films des écoles africaines de cinéma. Parmi ces compétiteurs, figurent 13 films ivoiriens, sélectionnés sur 69 candidatures en provenance de la Côte d'Ivoire.

Dans la compétition fiction long métrage, la plus prestigieuse du Fespaco, deux films, sur les 20 qui sont dans le starting-block, défendront les couleurs ivoiriennes.

Il s'agit de «L'interprète» de Kadhy Touré et Olivier Koné, grand succès cinématographique de l'année 2016 en Côte d'Ivoire avec plus de 6000 entrées dans les trois salles du cinéma Majestic et « Héros malgré lui » de Kouamé Jean de Dieu Konan/Kouamé Mathurin Samuel Codjovi.

C'est sur ces deux longs métrages que reposent les chances, pour la Côte d'Ivoire, de remporter un 3ème Etalon d'or de Yennenga, après « Djéli » de Fadika Kramo Lanciné, en 1981, et « Au nom du Christ » de Roger Gnoan M'bala, en 1993.

Pour le court métrage, « Normalium » de Siam Marley et « Le chemin » de Mike Cofiz, tenteront de glaner le poulain d'or, ce qui serait une belle prouesse pour la Côte d'Ivoire. Dans la section documentaire, on note également deux productions ivoiriennes en compétition : « Cola une noix=mille vertus » de Seydou Coulibaly et « L'appel des tambours » de Fidèle Kofi.

C'est dans la catégorie série télévisuelle que la Côte d'Ivoire compte le plus de repré- sentants. Quatre au total : « Aphasie » de Hyacinthe Hounsou ; « Deux couples, un foyer » de Gbéhi Jean Noël Bah ; « Lagnon » d'Emmanuel Goueu et « Sœurs ennemies » d'Erico Séry / Yurandy Pereira-Sodre. Ici, les espoirs de prix sont bel et bien grands, surtout que la Côte d'Ivoire est réputée pour la qualité de ses séries télé.

Enfin, parmi les 17 films issus des écoles de cinéma africaines, on dénombre quatre productions ivoiriennes, à savoir : « Le cacao au féminin » de Mohamed Touré (Université Félix Houphouët-Boigny) ; « Le déclin de Lahou Kpanda » de Jean-Marie Venance Soro (Institut Arc-en-ciel) ; « Sira » de Serge Augustin Koua (Institut Polytechnique des Sciences et techniques de la communication). Pays invité d'honneur de ce 25ème Fespaco, la Côte d'Ivoire tient à y marquer sa pré- sence, avec un village Akwaba qui mettra en lumière ses potentialités culturelles et touristiques.