Cote d'Ivoire: Equipe nationale - Quel entraîneur pour quelle sélection nationale ?

Championne d'Afrique 2015, la Côte d'Ivoire est sortie dès le premier tour de la 31ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) de football au Gabon. Logée dans le groupe C basé à Oyem, dans le nord du pays, la sélection ivoirienne a terminé troisième avec deux nuls et une défaite en trois matchs pour deux petits points. Juste à un point devant le Togo. Au classement général, la Côte d'Ivoire a terminé la campagne continentale à la 11ème place sur 16 participants.

Un véritable désastre pour le pays qui fait une chute libre au classement FIFA passant de la 34ème à la 47ème place avec 13 places perdues. La pire régression du mois devant la Guinée Bissau (-12), l'Algérie et le Togo (-11).

Une déconvenue mal accueillie par les Ivoiriens qui espé- raient au moins une place de demifinaliste de leurs Eléphants, détenteurs du trophée continental, avant le coup d'envoi de la compétition, le samedi 14 janvier 2017. Patron du staff technique des Elé- phants, Michel Dussuyer a jeté l'éponge alors qu'il lui restait six mois de contrat.

Une démission somme toute logique car quand on échoue dans une mission, on rend le tablier. Trois semaines après le départ du quatrième technicien de l'ère Sidy Diallo, l'heure est à la recherche de son successeur. Des rumeurs fusent de partout. Plusieurs techniciens sont annoncés.

Alors que certains avancent le retour de François Zahoui et d'Hervé Renard, d'autres annoncent les arrivées d'Avram Grant (actuel sélectionneur du Ghana), Paul Leguen (exentraîneur du PSG)...

Du côté de la Fédération ivoirienne de football (FIF), on ne semble pas se presser pour pourvoir le poste laissé vacant par l'ancien sélectionneur du Bénin et de la Guinée.

Dans un communiqué rendu public, le lundi 20 février dernier dans lequel l'instance fédérale décline tout contact avec Leguen pour la succession de Dussuyer, on peut aussi lire que «la FIF fait ses meilleurs efforts pour recruter un sélectionneur, dont le profil répond aux préoccupations du moment, notamment la qualité de l'environnement qui doit entourer la sélection nationale.»

Quel est donc le profil du technicien recherché par la FIF ? Quel entraîneur faut-il aux Eléphants ? Ou encore quelle équipe nationale pour les échéances futures ? Ce sont autant d'interrogations auxquelles nous avons essayé de répondre avec le concours de certains confrères et d'anciens internationaux ivoiriens.

Charisme, rigueur... ces qualités recherchés Après François Zahoui (2012), Sabri Lamouchi (2013), Hervé Renard (2014) et Michel Dussuyer (2015), la Côte d'Ivoire est à nouveau à la recherche d'un nouveau technicien pour son équipe nationale senior.

Mais contrairement aux précédentes fois où pour être sélectionneur de la Côte d'Ivoire il fallait «être expérimenté, parler français et accepter de vivre à Abidjan,... », ce qui a concouru aux choix de Renard en 2014 et de Dussuyer en 2015 (alors que le Français était en concurrence avec ses compatriotes Patrice Neveu, et Frédéric Antonetti, le Portugais Paulo Duarte et le Polonais Henryk Kasperczak), un nouvel élé- ment vient de s'ajouter.

Le profil recherché doit répondre «aux préoccupations du moment», notamment la «qualité de l'environnement» qui doit entourer la sélection nationale.

Alors que les qualifications de la CAN 2019 approchent à grands pas (juin 2017), la Côte d'Ivoire doit se trouver un technicien qui redonnera confiance à un groupe miné par des problèmes de personnes et affecté par son élimination au premier tour au Gabon. C'est sans doute ce profil qui est défini par la fédération.

Alors quel est le profil idéal pour le banc des Eléphants ? La question, avance Fernand Dedeh, journaliste sportif, est à poser autrement.

Pour l'ancien responsable des Sports à la Télévision nationale ivoirienne, il faut plutôt se poser la question qui est de savoir : «Quelle équipe nationale de Côte d'Ivoire? » Parce que, ajoute-il, n'importe qui peut entrainer le groupe «si l'idée est d'aligner des noms de joueurs évoluant en Europe pour participer aux tournois de la CAF et de la FIFA.»

Surtout que pour cela, «il suffit de regarder Canal Plus, lire France Football ou l'Equipe, deux médias et presse française», et on «appelle» les joueurs qui trois jours avant chaque match, font des footings, des décrassages, on les aligne et le tour est joué.

Par contre, nuance l'ancien conseiller technique au ministère des Sports, «si l'on pense que l'équipe nationale porte en elle l'identité du football national et les valeurs qui fondent ce football, il faut réfléchir, se définir des objectifs, des projets et établir des performances.»

Dès cet instant, reconnait-il, «la base est la construction, la formation, la concurrence et l'entraineur ne vient pas alors passer ses nuits à l'Hô- tel Ivoire ou au Golf Hôtel mais il vient pour prendre en main, la réorganisation du football, s'imprégner de la réalité du football, aider à la promotion et au perfectionnement des techniciens locaux.»

Un avis que partage entièrement un autre journaliste sportif. Pour Fredy Cromwell Aka, au-delà du choix de l'entraîneur c'est la politique fédé- rale pour le développement du football ivoirien qu'il faut voir.

«On va nous faire venir les plus grands entraîneurs de ce monde mais si la façon de faire ou le fondamental n'est pas amélioré, alors rassurez-vous, l'échec sera toujours au rendez-vous.

Il se veut toutefois optimiste grâce à la faculté du président de la FIF à prendre des décisions sages et courageuses dans l'intérêt général. Et la première des décisions reste, à son sens, à faire du vide dans son entourage en extirpant les bras cassés.

Ce qui amènera à maintenir le standard et le prestige de l'équipe nationale. «Au président de la FIF d'assainir son entourage et faire le choix, le bon», argumente l'ancien de la Radio Elit FM et du site www.225sport.ci, car «expatrié ou local», cela dépendra des objectifs que lui exigera la fédération.

L'ancien international ivoirien Bonaventure Kalou a également son avis sur le profil du nouveau patron de l'encadrement technique de la sélection de Côte d'Ivoire.

Pour l'ancienne star du PSG et des Eléphants, nommé récemment ambassadeur de Mini football en Afrique, il faut juste un «entraineur qui inspire le respect par son vécu et son palmarès mais qui a aussi du caractère.»

Ancien international et actuel consultant pour la Télévision nationale, Aimé Tchétché ne fait pas de fixation sur la nationalité et la couleur du sélectionneur.

«Pourvu qu'il ait la capacité à diriger les Eléphants dans la rigueur, avec poigne.» En clair, il milite pour un sélectionneur «charismatique et capable de refuser toute" tentation " venant des dirigeants et autres managers de joueurs.»

Il n'oublie toutefois pas que ce dernier doit avoir aussi «un projet bien défini par la FIF, des objectifs bien précis, avec une période bien déterminée.»

Les joueurs face à leurs responsabilités S'ils partagent les avis déjà développés, certains journalistes ne manquent pas de mettre les joueurs face à leurs responsabilités. C'est le cas de Cyrille Sety du quotidien sportif «Le Sport».

Si le journaliste sportif et donc observateur averti pense que «l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, dans sa configuration actuelle, constellée de joueurs de classe mondiale, n'a pas besoin d'un entraîneur démiurge pour atteindre ses objectifs», il regrette la démission «en bloc» des joueurs à Oyem au Gabon lors de la CAN 2017. Une trahison qui appelle plutôt à un changement de mentalité.

«Si on prend le cas d'Oyem, les joueurs ont complètement démissionné. Ils ont trahi leur entraîneur et à travers lui, la nation ivoirienne.» Pour lui, il ne s'agit pas de chercher «un entraineur-miracle», mais il faut plutôt «parler avec nos joueurs pour leur demander ce qu'ils veulent.»

Car développe Sety, «tant que cette équipe ne disposera pas de joueurs, talentueux soient-ils, et qui donnent tout son sens au drapeau ivoirien, on aura beau changer les entraineurs, on n'aboutira à rien.» Il a néanmoins son idée sur ce technicien capable d'opérer ce changement dans le groupe. «Il faut impérativement un entraineur qui allie la technique et la force de caractère.

S'il n'est pas psychologue, s'il n'a pas le cran nécessaire pour faire prendre conscience à ces joueurs-là de leurs obligations vis-à-vis de la mère patrie, on se donnera encore la peine pour dénicher un entraineur à coup de millions de FCFA, pour retomber quelques mois après dans les mêmes travers.»

Olivier Asseman du quotidien «SuperSport» pense plutôt que «la FIF doit associer tous les acteurs du football afin de désigner un sélectionneur qui sera capable de faire passer son discours et sa méthode auprès des joueurs.»

S'il avance ne pas faire de fixation sur un entraîneur qui viendra avec un «grand» nom, il souhaite néanmoins que la FIF soit «capable et courageuse» de trouver un coach qui aura une certaine personnalité auprès des joueurs.

Car, «quoi qu'on dise, les vrais acteurs ce sont les joueurs. Si l'entraîneur ne parvient pas à faire passer son message, on assistera certainement à d'autres échecs», prévient-il.

Avant de s'affirmer en avocat du football local qui mérite à son sens une meilleure promotion avec l'intégration des meilleurs acteurs en sélection nationale, comme on l'a constaté avec Aristide Bancé et Hervé Koffi avec le Burkina.

«Quant à la sélection nationale, je pense qu'on doit penser à faire la promotion des jeunes et aussi faire confiance à des joueurs du championnat local qui ont vraiment besoin de challenge.

Nous avons un bon championnat qui regorge de talents. Pourquoi aller chercher des joueurs en Europe sachant qu'ils ne sont pas sûrs de jouer un seul match? Le cas de Bancé et Hervé doit nous interpeller tous», conclut Olivier Asseman.

La Côte d'Ivoire organise la CAN 2021 A quatre années de cette échéance capitale, la fédération doit opter pour un choix avec des objectifs bien définis. Après l'extase du sacre de 2015 et la fin de carrière de plusieurs joueurs cadres, le temps est à la mise en place d'une nouvelle équipe.

Celle-là capable de garder le trophée continental à domicile. C'est plutôt dans cet objectif que le Comité exécutif de la FIF doit s'inscrire avant de trouver le remplaçant de Dussuyer. Un entraîneur qui viendra avec une feuille de route bien définie et des objectifs bien précis.

Un technicien qui saura faire un «savant dosage entre ceux qui tendent vers la fin de leur carrière internationale et la nouvelle géné- ration incarnée par les champions d'Afrique cadets 2013», comme le recommande Aimé Tchétché.