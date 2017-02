Aux grands maux les grands remèdes. Face aux ralentissements constatés dans le processus de commercialisation de la campagne cacao 2016/2017 depuis plusieurs semaines, le gouvernement ivoirien, dans une déclaration lue ce 22 février par le ministre de l'Agriculture et du développement rural, Sangafowa Coulibaly, a révélé que la situation actuelle est essentiellement due aux défauts d'exécution de certains contrats et à la sous-évaluation de la production sur la campagne principale, le tout pour un volume cumulé d'environ 350 000 tonnes.

Six dispositions ont donc été arrêtées pour favoriser un retour à la normalisation. Et les mesures suivantes ont été prises : les contrats en défaut et l'excédent de production par rapport aux prévisions ont été totalement vendus et les soutiens correspondants sont entièrement couverts par le Fonds de réserve et les excédents de stabilisation ; le paiement accéléré par le Conseil du café-cacao des soutiens ; le renforcement immédiat de la lutte contre la spéculation, en limitant et contrôlant les déblocages directs dans la messagerie ; l'accélération des déchargements en zone portuaire par le Conseil du café-cacao en liaison avec les opérateurs concernés.

A cela il faut ajouter le renforcement des conditions d'agré- ments des exportateurs et la mise en place d'un comité interministériel pré- sidé par le Premier ministre en vue d'accélérer le processus de retour à la normalisation et de procéder à un audit du système de commercialisation du Conseil du café-cacao.

Le Gouvernement, selon Sangafowa Coulibaly, rassure aussi bien le marché du cacao que les opérateurs que les engagements pris à travers le système de commercialisation seront entièrement respectés.

Aussi invite-t’il ces opérateurs à participer de manière active aux ventes dans la messagerie. « Le Gouvernement, conscient des difficultés que cette situation cause à nos planteurs ne ménagera aucun effort pour la sauvegarde de leurs intérêts », a conclu le ministre.