Ile Maurice: Les habitants de Souillac demandent un hôpital à part entière

Ce sont celles pour les yeux et les diabétiques qui se démarquent le plus. «Il y a régulièrement des interventions chirurgicales pour les cataractes et les transplantations de la cornée.

Il estime qu'il est temps de simplifier la vie des habitants de cette région qui souffre de son éloignement des grands centres de santé. «Les habitants veulent un hôpital avec des spécialistes et des services de casualty, pédiatrie et X-ray», soupire Vassen Caroopoonen.

Ça, c'était il y a plus de vingt ans, mais que de nos jours des femmes continuent de subir le même sort alors qu'il y a un hôpital plus près, c'est inacceptable», s'insurge pour sa part Marlène Laboiteuse, de Baie-du-Cap.

«Il y a environ deux semaines, un enfant qui avait la gastro avait été référé à l'hôpital de Rose-Belle pour y être admis. Une fois qu'il était sur place, on a informé ses parents qu'il n'y avait pas de place disponible et qu'il fallait emmener l'enfant le lendemain.

Le conseiller de Surinam explique que les habitants déplorent le niveau du service à Souillac et se plaignent du fait qu'ils doivent se rendre à l'hôpital de Rose-Belle ou à Candos pour des soins plus poussés. D'ailleurs ceux-ci ne sont pas toujours disponibles.

Vassen Caroopoonen est le chef de file d'un mouvement d'habitants qui souhaitent les services d'un hôpital plus près de chez eux. Ils viennent de Baie-du-Cap à Souillac en passant par BelOmbre, Riambel et Surinam.

Des enfants qui ne peuvent être admis à l'hôpital de Souillac par faute de place, des femmes qui accouchent en route vers un établisse- ment de santé se trouvant plus loin... Des villageois expliquent que l'hôpital de Souillac est sous-utilisé et demandent que ce centre de santé fonctionne en tant qu'hôpital à part entière.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.