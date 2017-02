communiqué de presse

La Caravane de L'Espoir, ayant pour objectif de sensibiliser les jeunes mauriciens sur l'abus de substances psychoactives dont l'usage nocif des drogues illicites et de l'alcool, mobilisera quelque 500 étudiants le mardi 28 février 2017 lors de son passage dans cinq institutions secondaires du district de Pamplemousses.

Cette quatrième édition de la Caravane, une initiative du ministère de la Jeunesse et des Sports, partira du collège Soondur Munrakhun à Montagne Longue où elle regroupera une centaine d'étudiants pour diverses activités de sensibilisation autour du thème de la toxicomanie et la consommation de produits illicites.

Un programme identique sera proposé dans les cinq institutions secondaires lors du passage de la Caravane, à savoir : causeries de même que des performances slam et sketch sur les méfaits liés à la consommation de la drogue, de l'alcool et du tabac ; dons d'équipements sportifs ; et un engagement pris par un représentant des étudiants promettant de s'abstenir à consommer la drogue sous toutes ses formes.

Des personnes ressources venant de plusieurs organisation non-gouvernementales (ONG) participeront à l'évènement et viennent entre autres de : ONG CUT ; ONG Lakaz A ; et Centre Idriss Goomany. La Harm Reduction Unit du ministère de la Santé et de la Qualité de la Vie sera également de la partie.

Après le premier arrêt à Montagne Longue, la Caravane sillonnera les endroits suivants : Terre Rouge (Prof Hassan Raffa SSS); Pamplemousses (Pamplemousses SSS); et Triolet (International College et Lady Sushil Ramgoolam SSS).

La Caravane de L'Espoir

La Caravane de L'Espoir a été lancée en novembre 2016 à Port Louis et a, depuis, sillonné deux autres régions à savoir Moka (en décembre 2016) et Lower Plaines Wilhems (début février 2017). Plus d'un millier de jeunes, y compris le public en général, ont été sensibilisés.

La Caravane de L'Espoir est une méthode novatrice pour attirer l'attention des jeunes sur les dégâts causés par la drogue mais également sur ceux engendrés par les nouvelles drogues, dites synthétiques.

La Caravane privilégie ainsi une intervention ciblée à travers des actions marquantes sur le terrain, dans les faubourgs, et particulièrement là où les drogues font encore plus de ravage.

A noter que le ministère organise régulièrement de telles activités car c'est le principal moyen de regrouper les jeunes pour qu'ils soient sensibilisés au mieux sur les différents fléaux et autres problèmes de société.

Le but est également de permettre aux jeunes de faire des choix sains pour leur épanouissement personnel, avec accent sur le youth empowerment.