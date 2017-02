Cameroun: Commerce électronique - Difficile percée des géants du e-commerce au pays

Au moins deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées ce mercredi 22… Plus »

Un ancien commercial de CDiscount Sénégal confiait que lors du lancement, le stock était entièrement à Bordeaux. « Pour les gros produits qui venaient par bateau, les délais moyens de livraison ont atteint 36 jours pour le Sénégal, avec des dérapages jusqu'à 60 jours. Dans l'aérien, pour les petits produits, on était plus souvent à 15 jours qu'à 7 jours, l'objectif fixé », conclut-il. Sur le petit marché du commerce en ligne africain, les start-up font aussi face à la fragile confiance du consommateur notamment dans le paiement en ligne.

Soit 8 milliards de dollars (environ 4 992 milliards de FCFA). Au Cameroun, tout comme dans plusieurs autres pays africains, la vente en ligne est confrontée à une insuffisance au niveau des dispositifs de fibres optiques. Le backbone national d'environ 10 000 kilomètres actuellement déployé « reste insuffisant », constatait l'Agence de régulation des télécommunications (ART). De même que des études démontrent que les africains ont une habitude du commerce qui favorise le touché de la marchandise et la négociation entre acheteur et vendeur, la faiblesse du taux de bancarisation est l'autre élément qui tire le commerce en ligne vers le bas. D'ailleurs, le rapport de la Commission bancaire de l'Afrique centrale (Cobac) estimait à fin septembre 2014, le taux de bancarisation au Cameroun à 3,5 millions environ.

