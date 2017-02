Cameroun: Basile Louka - «L'UPC n'est pas à l'abri des batailles de positionnement »

interview

Comment va l'UPC à la veille de son congrès?

L'UPC va de mieux en mieux, elle se reconstruit et se réorganise, depuis son dernier congrès tenu à Yaoundé en juin 2014. Elle dispose désormais d'une direction unique, élue par ses militants et reconnue par l'autorité publique. Elle fut créée il y a bientôt 70 ans, autour de l'idée d'une nation et du développement social et humain de ses populations. Son message, visant à consolider les racines de la nation et à ouvrir le Cameroun au monde et à l'avenir, rencontre toujours un écho favorable dans l'opinion. L'UPC est présente aujourd'hui dans chacune de nos régions, même si à nos propres yeux, cette présence reste trop inégale et largement encore en deçà de ses potentialités.

Il existe deux factions du parti, ce qui peut constituer un blocus pendant les travaux. Comment comptez-vous gérer cet état des choses avant le congrès ?

L'Union des populations du Cameroun est un parti démocratique et décentralisé, c'est comme cela depuis sa création en 1948. Naturellement, comme tous les autres partis importants du pays, l'UPC n'est pas à l'abri de l'indiscipline, du non-respect des statuts et règles de fonctionnement, elle n'est pas à l'abri non plus des luttes d'influence et des batailles de positionnement. Ce qu'il faut dire cependant à propos des factions que vous évoquez, c'est qu'en réalité, cela a plus de résonance médiatique que de consistance politique. Le congrès rassemble les délégués des sections organisées et reconnues, et les sections de l'UPC ne se mettent pas en place en fonction de faction. Le respect des statuts et règles de fonctionnement de l'UPC sera suffisant pour assurer un congrès serein. Nous y veillerons.

Quels sont les sujets majeurs qui seront abordés pendant ce congrès que vous annoncez ?

Le congrès de l'UPC définit la ligne politique du parti, arrête, le cas échéant, les aménagements nécessaires à ses statuts et règles de fonctionnement, puis élit la direction. Le prochain congrès ne pourra donc pas ne pas se pencher sur les défis majeurs auxquels notre pays fait face aujourd'hui: le défi de la paix, de la cohésion nationale et de la stabilité, le défi du développement social et humain. Il évaluera certainement le travail accompli en matière de réorganisation du parti, il évaluera son fonctionnement depuis le dernier congrès, puis recommandera, s'il y a lieu, les ajustements nécessaires à effectuer.