Cameroun: Les ambitions de Canon de Yaoundé en Ligue 1

Le club prépare la saison qui commence samedi.

Le 3 février 2017, l'une des salles de classe de l'école publique de Nkolndongo a été transformée en pièce de consultation de fortune. Un médecin et une équipe de stagiaires sont là pour ausculter des joueurs. Ce jour-là, au Canon sportif de Yaoundé, les joueurs ont passé des tests médicaux. Pour les tests physiques, les encadreurs sont en chantier depuis la mi-novembre 2016. C'est ainsi que la saison commence véritablement pour chacun des joueurs assis sur des tables-bancs. S'ils sont une cinquantaine à avoir assisté aux séances d'entraînements de cette équipe mythique, seuls 28 joueurs ont reçu le sésame : un contrat. Se payer le scalp de chacun de ses adversaires, c'est le but des 16 recrues du Kpa-Kum.

Partis de Douala notamment, ils veulent écrire une histoire à la Théophile Abega. Malgré les remous, l'instabilité et le manque d'organisation souvent décriés, le Canon fait toujours rêver. Le club organise en la mémoire de Koungou Edima Ferdinand, dirigeant mythique du football, un tournoi. Des matchs contre de vraies équipes en situation de compétition véritable permettront de régler des automatismes. Au moment où le club dispute une série de rencontres préparatoires, le coach qui a préparé le groupe, Fils Gweha Ikouam, a signé avec SM Sanga Balende en République démocratique du Congo. Les dirigeants essaient de résoudre le problème.

Après des hésitations, la Ligue de football professionnel a délivré « son affiliation » au Canon conduit par Emmanuel Mvé. Jusqu'ici, ce Canon-là se prépare entre les hauteurs du Mont Fébé et du palais des Congrès et le stade malien à Nkol Ewe. Daniel Marie Pierre Nguini, latéral gauche du club, ne bégaiera pas sur le terrain. L'une des révélations de l'équipe l'an dernier a grandi physiquement, techniquement aussi de l'avis des supporters. Plus loin, ce Canon de Laurent Ateba Eyene qui attend. Pourtant, la Lfpc a tranché. Quid des supporters ? Les dirigeants attendent qu'ils soutiennent le club, les joueurs et non le président. « Nous espérons que des comités se créeront de plus en plus à travers le pays. A une époque, le Canon se sentait chez lui partout. Les supporters sont très sensibles aux résultats », explique le DG du Kpa-Kum, Jules Denis Onana. Les supporters espèrent la sérénité dans cette équipe mythique.

Réactions

Jules Denis Onana: « Nous restons sereins »

DG du Canon

« Le dossier complet d'affiliation du club avec la nouvelle SAOS créée par l'association a été déposé à la LFPC. Tout semble donc rentrer dans l'ordre malgré quelques voix dissonantes et discordantes. Les contrats des joueurs ont été homologués par la LFPC et nous nous préparons sereinement pour le match du 25 février. Il s'agira de prendre les trois points de la rencontre et de rassurer le public sur les ambitions du club cette saison, qui entend jouer les premiers rôles. Le staff technique a été étoffé. L'équipe a été renforcée. Malgré le départ de Gweha Ikouam pour Sanda Balende mercredi dernier pour une offre « qu'il ne pouvait pas refuser », la dynamique reste. Il y aura une nouvelle répartition des rôles dans le staff technique, mais nous restons sereins ».

Orian Jores Nlend: « Je rêve de titres »

Défenseur central

« Je suis nouveau dans la maison Canon. C'est l'une des équipes où chaque jeune rêve d'évoluer au Cameroun. C'est un rêve de gosse que je réalise actuellement avec ce contrat. Toute l'équipe souhaite des titres cette année. J'ai eu peur en venant quand on annonçait deux équipes de Canon. Mais, les dirigeants ont su nous rassurer car c'est notre Canon qui est affilié à la Ligue ».

Ludovic Ntsama: « Nous préparons le match d'ouverture »

Avant-centre

« La reprise des entraînements n'a pas été facile étant donné que de nombreux problèmes ont entouré la maison Canon. Heureusement, le nécessaire a été fait et nous joueurs, pouvons débuter la compétition sans courir le risque d'être sortis du stade sous prétexte que nous ne sommes pas le Canon autorisé à jouer. Nous préparons la rencontre d'ouverture contre Bamboutos de Mbouda en toute sérénité».