Cameroun: Yaoundé - Un écolier meurt dans une fosse d'aisance

Selon l'élève survivant, ils se sont mis à jouer dans les toilettes et son camarade a glissé, puis s'est retrouvé dans la fosse d'aisance. Paniqué, l'autre enfant aurait couru alerter la maîtresse qui aurait répondu : « Va t'asseoir là-bas, vous dérangez les gens ! » Le cas sera pris au sérieux à la sortie des classes quand le parent ne voyant pas son enfant se rapproche de la maîtresse. Les forces de l'ordre ayant ouvert une enquête expliquent : « C'est là que la maîtresse se serait souvenue des déclarations de son élève ». Trop tard : l'enfant était déjà mort. Sa dépouille a été retirée de la fosse d'aisance et remise à la famille. La maîtresse, elle, est gardée à vue dans les cellules de la brigade de gendarmerie de Nkolmesseng où son exploitation se poursuit.

