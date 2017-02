Cameroun: Transactions financières et commerciales - Dans l'air du temps

Le faible taux de bancarisation et la bonne couverture du réseau de téléphonie mobile ont boosté l'expansion rapide du mobile money au Cameroun

Avec un taux de pénétration du téléphone mobile de plus de 70%, selon l'Agence de régulation des télécommunications (ART), le Cameroun améliore progressivement son taux de bancarisation qui tourne autour de 20% et ce, grâce au développement des services de Mobile Banking. Ce nouveau mode de paiement qui s'installe dans les habitudes des populations depuis quelques années, irradie jusqu'aux zones rurales. « Orange Money » et «Mobile Money » sont devenus les moyens les plus usités par les usagers bancarisés ou non pour payer les factures d'électricité, d'Internet, les frais de scolarité, les primes d'assurance, le titre de transport, l'abonnement chez le câblodistributeur ou faire des emplettes dans les supermarchés.

L'Etat n'est pas en reste : la direction générale des impôts a signé il ya peu un accord de partenariat avec deux des trois opérateurs de téléphone mobile pour la mise en œuvre de l'« impôt mobile », un nouveau système de paiement de l'impôt en utilisant le Mobile Money. La taxe foncière est payable par voie électronique déjà et les chiffres engrangés par ce mode de paiement sont, dit-on, en hausse par rapport au mode classique. Dans la vision à long terme, l'impôt mobile sera généralisé au Cameroun. Il est question, non seulement de faciliter la tâche aux usagers mais surtout de limiter les contacts physiques avec les agents du fisc. La fièvre du Mobile Money s'empare donc désormais de toutes les couches sociales. Cette révolution est facilitée par le saut technologique que le Cameroun a amorcée depuis quelques années. Désormais, le téléphone portable ne sert plus seulement pour les appels, mais aussi pour les échanges financiers.

Il est en passe de devenir progressivement le porte-monnaie électronique. Le Cameroun rattrape ainsi son retard sur certains pays du même niveau comme le Kenya, le Rwanda, l'Ile Maurice, la Tunisie et le Sénégal. Au Kenya, par exemple, où le taux de bancarisation est de 70% dont 40% proviennent du Mobile Banking, la plateforme M-Pesa(en swahili : monnaie digitale) lancée depuis 2007, a fait de ce pays le premier Etat africain où le paiement par mobile représente une grande partie des transactions quotidiennes. Ce concept a été étendu à la Tanzanie, à l'Égypte, au Mozambique et au Lesotho et le promoteur de cette révolution technologique (Safaricom, filiale de Vodafone) désire aller plus loin dans le développement de ses services avec une plateforme d'épargne, de prêts et d'assurance.

L'incrustation du Mobile Money dans les mœurs des populations s'inscrit dans l'air du temps. Son expansion fulgurante est, en réalité, impulsée par son caractère iconoclaste, sécurisé, confidentiel et rapide. Sa disponibilité et le coût relativement bas que génère son service en font une solution aux longues files d'attente et des pertes de temps devant les guichets des établissements financiers classiques.