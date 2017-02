Congo-Kinshasa: Obsèques de Tshisekedi - « Le deuil est ouvert à tout le monde », recadre l'UDPS

Moment de méditation, de rassemblement et de réconciliation. C'est en ces termes que devra se résumer le recueillement en mémoire d'Étienne Tshisekedi. Ce recadrage porte le sceau de l'UDPS, à travers son département de communication.

Il n'y aura pas de chasse aux sorcières ou aux traîtres lors du recueillement en mémoire du président du conseil des sages du Rassemblement et président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), Étienne Tshisekedi.

L'UDPS prend, pour ce faire, les dispositions bien après l'incident survenu récemment lors du passage de l'ancien secrétaire général, Alexis Mutanda, au siège du parti à Limete. Ce dernier a été agressé violemment par quelques partisans qui lui ont reproché d'avoir trahi l'UDPS et son président Étienne Tshisekedi pour avoir accepté, avec d'autres élus, de siéger au Parlement contre la décision du parti.

Dans un communiqué daté du 20 janvier, signé par le secrétaire national adjoint en charge de la communication du parti, la famille biologique, l'UDPS et le Rassemblement rappellent à tout le monde que le deuil est un moment de méditation et de recueillement. « Le deuil est ouvert à tout le monde, et quelles que soient ses origines ou ses convictions, dans le respect, la méditation et le calme requis en pareil circonstance », note-t-on dans ce communiqué.

Concernant l'autopsie du corps du défunt président de l'UDPS, le parti informe qu'il s'agit d'un simple souhait et non d'une exigence ou une quelconque suspicion de la famille. « Dans un questionnement dans la douleur et la souffrance d'avoir perdu subitement un être tant aimé, la famille aurait voulu comprendre l'incompréhensible ; savoir l'inexplicable d'une mort soudaine et inopinée d'un être cher. Toutefois, l'autopsie est réglementée par la législation du pays de circonstance, dans le cas d'espèce, la Belgique », indique le communiqué.

S'agissant d'obsèques, la famille biologique d'Étienne Tshisekedi ne pose aucune condition, à en croire ce communiqué. « La famille attend des autorités du pays, une réponse claire quant au lieu de la sépulture et de l'érection d'un mausolée, en mémoire du défunt eu égard à la volonté populaire et à la personnalité de l'illustre disparu. De même, la famille attend l'implication dans l'organisation et la prise en charge de ces obsèques, par un gouvernement responsable de large union nationale, en collaboration avec la famille biologique et le parti », indique la même source.