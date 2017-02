Alger — Un canon et sept mines de fabrication artisanale ont été détruits, mercredi à Skikda, par les forces de l'Armée nationale populaire (ANP), indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a détruit, le 22 février 2017 à Skikda (5e Région militaire), un canon et sept (7) mines de fabrication artisanale", précise la même source.

Par ailleurs et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, à Sidi Bel-Abbes (2e RM) trois (3) narcotrafiquants et saisi 78 kilogrammes de kif traité, tandis que deux (2) contrebandiers ont été appréhendés à bord d'un véhicule utilitaire chargé de 3153 unités de différentes boissons à Oran".

D'autre part, des détachements de l'ANP "ont intercepté, à Tamanrasset et In Guezzam (6e RM), quatre (4) contrebandiers et saisi (2) véhicules, 1,5 tonne de denrées alimentaires, tandis qu'un autre détachement a arrêté un contrebandier à bord d'un véhicule chargé de 720 kilogrammes de cuivre à El Oued (4e RM)".

En outre, des unités des Gardes-côtes d'Annaba (5e RM) "ont déjoué des tentatives d'immigration clandestine de 25 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 20 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset, Tlemcen et Relizane", conclut le communiqué du MDN.