Madagascar: MFB - Vers l'éclatement en deux départements

L'idée de couper la poire en deux, germe dans les esprits, au moment même où l'on parle de remaniement du gouvernement et de nouvel organigramme du Ministère des Finances et du Budget.

Durant le régime transitoire de 1991, le ministère des Finances et du Budget a été scindé en deux départements dirigés chacun par un ministre à part entière. En l'occurrence, Marson Evariste du RPSD aux Finances et Gérard Rabevohitra du MFM au Budget. Les deux départements ont été fusionnés en 1993 sous la présidence de Zafy Albert avant d'être de nouveau séparés en 1996 avec le retour à la barre de l'Amiral qui nomma Tantely Andrianarivo, vice-Premier ministre en charge des Finances ; et Pierrot Rajaonarivelo, vice-PM chargé du Budget et du Développement des Provinces autonomes.

Cohabitation. Devenu Premier ministre, Tantely Andrianarivo devait garder le portefeuille des Finances qui coiffait notamment le Trésor. Pour sa part, Pierrot Rajaonarivelo, fort de son titre de secrétaire national de l'Arema, resta logiquement au Budget qui avait sous sa tutelle les Impôts et les Douanes. La « cohabitation » entre les deux hommes à Antaninarenina ne posait pas problème car ils appartenaient l'un et l'autre au parti au pouvoir. En dépit de quelques rivalités, les deux roues de la machine financière et budgétaire tournaient normalement. Sans le moindre blocage de la part de l'un ou de l'autre ministre car les deux départements étaient complémentaires.

Equilibre régional. La question de l'éclatement du ministère des Finances et du Budget en deux départements distincts est actuellement remise sur le tapis afin d'éviter que le titulaire du poste - quel qu'il soit aujourd'hui ou demain - ne tienne financièrement en otage les autres membres du gouvernement et par ricochet, le fonctionnement même de l'appareil gouvernemental. D'où les avantages d'avoir deux ministres à Antaninarenina. « Ny entana zaraina mora zaka », selon un adage bien malgache. Sans parler du fait que cela permettra d'établir ou plutôt de rétablir un certain équilibre sinon un équilibre certain. Y compris sur le plan régional. A l'instar du tandem Marson Evariste - Gérard Rabevohitra dont le premier vient du Sud-Est et le second des Hauts Plateaux. Même topo avec le Betsileo Tantely Andrianarivo et le Betsimisaraka Pierrot Rajaonarivelo qui donnaient du ministère des Finances et du Budget, une image nationale et non pas merino-merina. Qui plus est, le président Rajaonarimampianina doit son élection aux votes des provinces qui veulent logiquement avoir ... voix au chapitre à Antaninarenina.