Madagascar: Concours Kalaza - L'EPP Malaho vainqueur

Plusieurs élèves y ont participé dans la commune d'Ampanefy, district d'Atsimondrano. 6 écoles en tout : le CEG Ampanefy, l'Ecole Lumière, l'EPP Malaho, l'école Les Gémeaux, le Collège Bijoux et l'école Le Bégonia. Les élèves se sont affrontés dans une ambiance très fraternelle, ce sont ceux de l'EPP Malaho qui en sont sortis vainqueurs. Ils ont ainsi reçu des cadeaux et beaucoup de bons souvenirs, prêts à rejouer à n'importe quel moment !

C'est un peu le message transmis lors de la célébration de la langue maternelle mardi dernier. Pour Ny Eja, poétesse et conteuse mais aussi créatrice du jeu de société Kalaza, cette célébration s'est faite de manière très ludique. Et pour pimenter le tout, elle a organisé, avec le ministère de la Culture à travers l'OFNAC, un concours avec le jeu Kalaza qui allie connaissances générales et maîtrise de la langue.

