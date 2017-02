Madagascar: Affaire Hiary Rapanoelina - Le syndicat des artistes retire sa plainte

Il est temps de sensibiliser les internautes, et la population en général, sur l'usage de ces réseaux sociaux et d'internet. Le film Selfie#Sale Fille, sorti en 2015, rapporte bien les conséquences que peuvent entraîner l'utilisation à mauvais escient des réseaux sociaux.

Identité virtuelle. Aujourd'hui, avec la vulgarisation d'internet et surtout de Facebook, qui est accessible à un prix très compétitif et pratiquement sur tous les téléphones, tout le monde, jeunes et moins jeunes étalent leurs vies sur les réseaux sociaux.

Une semaine après la conférence de presse tenue par la famille de Hiary Rapanoelina, l'artiste continue de croupir en prison, et sa femme est en liberté provisoire. Mais certains facteurs ont changé. Le syndicat des artistes, visiblement touché par cet aveu de la part du concerné et de sa famille, a décidé de retirer sa plainte.

