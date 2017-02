Burundi: Iwacu Web Radio, la WhatsApp radio du Burundi

Un rapport conjoint des partenaires humanitaires, du gouvernement burundais et des bailleurs de fonds intitulé… Plus »

Via leurs téléphones, les jeunes burundais reçoivent un flot ininterrompu d'informations qui contiennent parfois des rumeurs voire des manipulations. Pour proposer une information fiable en kirundi et audio sur les réseaux, Iwacu s'est associée à RNW media afin de lancer le dispositf innovant de radio sur WhatsApp appelé Iwacu Web Radio. Chaque soir vers 18HOO vous pouvez entendre les voix de "Amakuru y'Iwacu". Yaga est allé enquêter.

Depuis 2015 et la destruction des principales radios, les jeunes burundais n'ont eu d'autre choix que de s'informer via les réseaux sociaux et les systèmes de messagerie instantannée tels que WhatsApp.

