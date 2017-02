Maroc: Message de remerciements et de considération de SM le Roi au président de la République de Zambie

Rabat — SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L'assiste, a adressé un message de remerciements et de considération au président de la République de Zambie, SEM. Edgar Chagwa Lungu, au terme de la visite officielle, la première du genre, que le Souverain a effectuée en Zambie sœur.

Dans ce message SM le Roi exprime au Président zambien Ses sincères remerciements et Sa considération pour l'accueil et l'hospitalité qui ont été réservés au Souverain, ainsi qu'à la délégation L'accompagnant.

Le Souverain fait part au président de la République de Zambie de Sa grande satisfaction des entretiens profonds et fructueux qu'il a eus avec le Chef d'Etat zambien et qui ont été marqués par une concordance de vues et un engagement réciproque pour donner une forte impulsion aux relations de fraternité, de coopération et de solidarité qui existent entre les deux pays.

SM le Roi réaffirme également Sa ferme détermination à continuer à œuvrer de concert avec le Président de la République de Zambie notamment pour le suivi de la mise en œuvre des accords importants qui ont été signés sous leur présidence pour conférer davantage d'efficacité et de vitalité aux relations bilatérales dans les différents domaines et les hisser en un partenariat réel, de manière à servir les intérêts communs des deux peuples frères et à contribuer à la consécration des liens de fraternité et de solidarité africains et à la consolidation de la paix et de la stabilité dans le continent.