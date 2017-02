La pauvreté n'est plus mesurée à l'aide de la richesse monétaire mais prend en… Plus »

"Cette étude est aussi l'occasion de montrer qu'il n'y a pas de rapport entre la taille de la ville et sa place dans le classement. Le Caire, Kinshasa et Lagos ne trustent pas les premières places alors que Praia (12e) ou Port-Louis (4e) obtiennent de très bons résultats même si leur rôle de capitale est fondamental."

Pour Le Monde, "à regarder de plus près, ce classement pose la question de l'accessibilité des villes africaines, que ce soit depuis les autres villes du continent ou à partir de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique".

"Ainsi, ce sont pas moins de quatre villes marocaines et sept villes d'Afrique du Nord que l'on retrouve dans les dix premières places du classement. Si l'on élargit aux vingt premières villes, l'Afrique du Sud est le quatrième pays le mieux noté en plaçant aussi Pretoria et Durban. Quant à l'ensemble du Maghreb, il s'arroge quasiment la moitié des places", constate-t-il.

Selon le quotidien français, c'est la ville marocaine de Marrakech qui vient en tête, "juste devant Johannesburg et Alexandrie, suivies par Port-Louis, la capitale de l'île Maurice, Casablanca, Tunis, Le Caire, Rabat, Cape Town et Fès".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.