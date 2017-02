Ile Maurice: Meurtre de Mamade Yusouf Elahee - Le verdict connu le 27 février

Bassudev Etwaroo et Vijashur Bholah, aussi connus comme Popette et Tarzan respectivement, font l'objet d'une accusation formelle de manslaughter sur Mamade Yusouf Elahee. Toutefois, alors que Bassudev Etwaroo a plaidé coupable, Vijashur Bholah a nié les accusations portées contre lui. Ils ont comparu devant le juge Benjamin Marie Joseph, ce jeudi 23 février, en cour d'assises. La cour devrait trancher le 27 février.

Dans son réquisitoire, Me Asha Egan Ramano, avocate de la poursuite, explique que Bassudev Etwaroo, 18 ans, est passé aux aveux. D'ajouter que les deux présumés meurtriers ont infligé un coup sur la tête de la victime, qui était leur ami. Mamade Yusouf Elahee a ensuite été abandonné pendant plusieurs jours dans une cave à Rochester Falls.

Quant à Me Kishore Pertab, qui représente Bassudev Etwaroo, il n'a pas fait de plaidoirie étant donné que son client a plaidé coupable. Me Krishna Sawoo, qui représente Vijashur Bholah a, lui, demandé que la charge de manslaughter soit réduite en une charge de coups et blessures.

Cette affaire remonte au 16 juin 2012. Il s'agissait d'un vol qui a mal tourné. Mamade Yusouf Elahee, qui venait de gagner Rs 150, et les deux accusés se sont rendus à Rochester Falls pour prendre un verre.

Bassudev Etwaroo et Vijashur Bholah ont ramassé un morceau de bois pour tabasser Mamade Yusouf Elahee. Ce dernier a reçu des coups au ventre et à la tête et saignait abondamment. Pris de panique, les accusés ont par la suite traîné la victime avant de le jeter dans un fossé.

Le cadavre en état de décomposition de Mamade Yusouf Elahee a été découvert dix jours plus tard. Le rapport de l'autopsie pratiquée par le Dr Maxwell Monvoisin a attribué le décès à un «fatal blow inflicted by a left-handed person».