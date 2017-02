Sénégal: Travail décent - Mansour Sy souligne l'importance de la Gestion axée sur les résultats (GAR)

Dakar — La Gestion axée sur les résultats (GAR) occupe une place importante dans la formulation du nouveau Programme pays pour le travail décent (PPTD) que le gouvernement souhaite "aligner" sur le Plan Sénégal émergent (PSE), a souligné jeudi le ministre du Travail, du Dialogue social et des Organisations professionnelles.

"La Gestion axée sur les résultats s'impose aujourd'hui à nous comme un cadre de gestion qui permet la mesure et l'évaluation de la performance d'une politique ou d'un programme en établissant un lien entre la dépense publique et l'atteinte de résultats concrets", a relevé Mansour Sy.

Il s'exprimait à l'ouverture de l'atelier de renforcement des capacités des membres du Comité de pilotage chargé de la formulation et de la mise en œuvre du nouveau PPTD.

Cette rencontre de deux jours a pour buts de permettre aux mandants tripartites (gouvernements, organisations des employeurs et organisations de travailleurs) "d'élaborer, de s'approprier et de mettre en œuvre le nouveau PPTD du Sénégal, arrimé au PSE".

L'accent sera mis sur la Gestion axée sur les résultats, l'application à la formulation d'un PPTD assorti d'un plan d'action opérationnel et d'un dispositif de suivi et évaluation de la performance, etc.

"La GAR, a insisté le ministre dans un discours transmis à l'APS, est une philosophie de gestion qui véhicule avec elle un ensemble de valeurs auxquelles sont associés des comportements désirables comme l'imputabilité, la transparence, le professionnalisme, l'éthique."

Le Sénégal, a-t-il rappelé, a adopté, le 18 juillet 2012, son premier PPTD pour la période 2012-2015, exprimant ainsi "sa volonté d'insérer l'ensemble des initiatives en matière de promotion de l'emploi et de stratégies de lutte contre la pauvreté, dans un cadre cohérent et consensuel".

L'OIT fournit une assistance technique et institutionnelle à ses mandants tripartites dans les Etats membres pour "promouvoir le plein emploi et assurer l'accès de chaque homme et chaque femme à un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d'équité, de sécurité et de dignité Humaine"

Dans chaque pays, le PPTD est le document qui définit "la manière dont les mandants comptent y arriver avec l'appui du BIT et d'autres partenaires clés".

Au Sénégal, ce PPTD a été mis en œuvre et prolongé jusqu'en 2016 pour "répondre au besoin d'harmoniser les différents cadres nationaux de développement", a souligné Mansour Sy.

Une revue biennale du programme a eu lieu en juillet 2015, "en vue de faire le point sur les actions réalisées, sur l'évolution vers l'atteinte des résultats, sur les ressources effectivement mobilisées ainsi que les défis et les leçons apprises", a-t-il poursuivi.

Le PPTD "constitue le cadre stratégique axé sur des résultats autour duquel les mandants tripartites au Sénégal s'engagent à travailler en partenariat avec l'OIT", a rappelé Hervé Séa, représentant du Directeur du BIT au Sénégal.

Selon lui, "le PPTD constitue également le réceptacle actif dans lequel les mandants tripartites mixeront leurs visions, sensibilités et intérêts - le PSE, et les intérêts des organisations professionnelles de travailleurs et d'employeurs - pour le développement économique et social du Sénégal".

Il a indiqué que les deux priorités du PPTD Sénégal, la promotion de la création d'emplois décents pour les hommes et les femmes et le renforcement et l'extension de la protection sociale "témoignent de la volonté des mandants tripartites d'aborder les questions essentielles liées au monde du travail".