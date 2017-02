Congo-Kinshasa: Massacres du Kasaï - Le pays cède à la pression

C'est le chef de la diplomatie congolaise, Léonard She Okitundu, qui a posé le premier pas dans la voie de la repentance en reconnaissant sur les antennes de RFI « qu'il y a eu un usage disproportionné de la force par les FARDC », tout en promettant que « tous ceux qui ont commis des actes qui sont inacceptables et répréhensibles doivent subir la rigueur de la loi ».

Au gouvernement, c'est déjà le rétropédalage. Après avoir renié les faits rapportés dans une vidéo qui fait état sur les réseaux sociaux des massacres en série des populations civiles non armées dans le Kasaï, le chef de l'Etat, Joseph Kabila, vient d'ordonner une enquête pour faire éclater la vérité. Kinshasa n'est pas parvenu à résister trop longtemps à la grande pression internationale. N'en déplaise à Lambert Mende, porte-parole du gouvernement qui, quelques jours auparavant, avait minimisé l'incident, allant jusqu'à remettre en cause l'authenticité de cette vidéo.

Copyright © 2017 Le Potentiel. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.