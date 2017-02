Congo-Kinshasa: CENI - Corneille Nangaa pose des préalables sécuritaires

La Commission électorale nationale indépendante a enrôlé, à ce jour, plus de 15 millions d'électeurs, après six mois d'opérations dans 13 provinces. Déterminée à atteindre son objectif de 43 millions d'électeurs du fichier national, la centrale électorale met le cap sur les 13 provinces restantes. Dans cette perspective, la CENI alerte le gouvernement sur les défis sécuritaires qui se posent avec acuité dans les provinces visées. Le président de la CENI est donc formel : le gouvernement doit lever les préalables sécuritaires pour que le fichier électoral national soit bouclé en juillet 2017.

Les négociations politiques entre la Majorité présidentielle et le Rassemblement piétinent au Centre interdiocésain sur l'étape de l'arrangement particulier à l'Accord politique du 31 décembre 2016. Pendant ce temps, le processus électoral, lui, poursuit son bonhomme de chemin en vue de la tenue d'élections conformément aux prescrits de l'Accord de la Saint-Sylvestre. Ce compromis politique global et inclusif accepté par toute la classe politique congolaise impose la tenue de la présidentielle combinée aux législatives nationales et provinciales en décembre 2017.

Tenir ce cap reste un challenge tant pour les acteurs politiques qui sont appelés à mettre en œuvre leur arrangement le plus rapidement possible que pour la centrale électorale, obligée de mener toutes les étapes du processus électoral, allant de l'enrôlement des électeurs à l'organisation du cycle complet des scrutins.

La sécurité avant tout

Lancés le 31 juillet 2016, les opérations d'enrôlement des électeurs ont totalisé le chiffre de 15 276 033 de personnes sur 20 794 929 électeurs, soit un taux de réalisation de 73,46%. Parmi les électeurs enrôlés, il y a 52% d'hommes et 48% de femmes. C'est le président de la Commission électorale nationale indépendante qui a livré ces chiffres, le mercredi 22 février à la presse.

Faisant une évaluation d'étape des opérations d'enrôlement, Corneille Nangaa a déclaré que globalement, les difficultés rencontrées étaient d'ordre sécuritaire, opérationnel et informatique. Selon le président de la CENI, les difficultés liées aux soucis techniques et aux opérations sont pris en charge respectivement par la brigade d'informaticiens que la CENI a déployée à travers les centres d'inscription et par l'organisation soutenue, notamment par la MONUSCO, à travers son charroi aéroportuaire.

Cependant, les difficultés d'ordre sécuritaire reste un défi majeur. La CENI n'est pas parvenue à déployer du matériel électoral dans environ 700 centres d'inscription d'électeurs à cause d'insécurité. A ce propos, la centrale électorale a même déploré 9 cas de décès dont certains dus à l'attaque des miliciens, notamment à Rushuru, Butembo au Nord-Kivu et Kalehe au Sud-Kivu.

Par la même occasion, le président de la CENI a lancé les préparatifs aux opérations d'enrôlement dans les 13 provinces restantes : Haut-Uélé, Bas-Uélé, Tshopo, Lomami, Sankuru, Kasaï Oriental, Kasaï Central, Kasaï, Kwango, Kwilu, Maï-Ndombe, Kongo Central et Kinshasa. D'ores et déjà, Corneille Nangaa a fait savoir que les premiers lots de matériels sont déjà déployés dans les hubs logistiques et sites de formation. Il en est de même de la formation des agents électoraux qui débute le 27 février à Kinshasa, dont les 13 secrétaires exécutifs provinciaux sont en route pour la capitale.

Cependant, en vue du succès de ces opérations qui doivent atteindre l'objectif de 43 millions d'électeurs, le président de la CENI a insisté sur les contraintes sécuritaires à lever absolument. En effet, le président de la CENI a insisté qu'il travaillait dans l'esprit de l'Accord de la Saint-Sylvestre qui impose la tenue de premières élections en décembre 2017.

Ce challenge exige, notamment, d'éteindre le feu là où il y a des foyers de tensions. En effet, parmi les provinces visées par la nouvelle campagne d'enrôlement y a notamment l'espace Kasaï où le phénomène Kamuina Nsapu crée l'insécurité dans plusieurs territoires. Il en est de même du Kongo Central où les adeptes de Bundu dia Kongo sont à couteaux tirés avec l'Etat. Dans l'ex-Province Orientale, la présence des refugiés, des Mbororo et de la LRA reste une difficulté sécuritaire majeure. Dans la capitale, seule la mise en œuvre de l'Accord du 31 décembre 2016 peut baisser la tension qui y couve, faute de conclure dans les délais les négociations directes entre la Majorité présidentielle et le Rassemblement.

Budget actualisé

Pour taire toutes les supputations nées de dernières déclarations du ministre d'Etat au Budget, le président de la CENI a fixé l'opinion. « Le budget des élections élaboré par la CENI n'est pas annuel mais pluriannuel. Précisément, il s'agit d'un budget étalé sur trois ans, soit de 2016 à 2018 », a dit Corneille Nangaa. Et de préciser que le budget actualisé de toutes les élections est de 1 332 621 709 Usd répartis comme suit : la révision en cours du fichier électoral à 400 821 568 Usd ; la première tranche des scrutins présidentiel, législatif et provincial à 526 840 894 Usd ; les municipales locales à 377 810 267 Usd ; le scrutin indirect et autres à 27 148 978 Usd.

Outre le préalable sécuritaire, Corneille Nangaa attend des assurances sur le financement du budget électoral et les questions logistiques et le vote au Parlement de deux lois essentielles avant de publier le calendrier électoral.