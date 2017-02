Libye: Pétrole - Signature d'un accord de coopération entre le pays et la Russie

En dépit du chaos qui règne dans le pays six ans après la chute de Mouammar Kadhafi, la Libye a su maintenir une production pétrolière qui s'est accrue récemment pour atteindre plus de 700.000 barils par jour, alors que les capacités de production du pays atteignent 1,6 million de barils en temps normal.(Source Pana)

Selon le directeur de la NOC, l'ingénieur Mustapha Sanalla, la Libye "a besoin de l'aide et de l'investissement des grandes compagnies pétrolières internationales pour atteindre ses objectifs de production et de stabilité de son économie."

Libreville — La Compagnie nationale libyenne de pétrole (NOC) a signé avec la société russe Rosneft un accord de coopération dans les divers secteurs pétroliers, en marge de la Semaine internationale du pétrole de Londres qui rassemble les plus importantes sociétés internationales dans le domaine du pétrole de l'Europe et du Moyen-Orient.

