Algérie: L'OMS inaugure à Alger un Centre de documentation et d'information

Le Dr Keita a fait savoir, à ce propos, qu'une coopération existait entre l'OMS et la Faculté de Médecine d'Alger visant à "valoriser le savoir-faire algérien" et de démontrer qu'à travers les thèses réalisées par les universitaires, que l'Algérie "apporte sa contribution" dans le domaine de la recherche médicale et scientifique.

Outre la communauté universitaire qui y trouve ainsi un double intérêt, le CDI est également mis au service des institutions étatiques, dont le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, ainsi que tous les établissements et organismes en relation avec le domaine de la santé.

"L'ouverture de ce centre répond à un besoin de partage et d'approfondissement des connaissances produites en Algérie dans les domaines de la médecine et annexes, afin que les travaux réalisés soient connus à l'extérieur", a précisé le représentant de l'OMS Algérie, Dr Bah Keita.

Alger — L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a inauguré, jeudi au siège de son bureau à Alger, son Centre de documentation et d'information (CDI) destiné à la promotion de la recherche et de la connaissance médicale, au profit, essentiellement, de la communauté scientifique algérienne.

Copyright © 2017 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.