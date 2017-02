Afrique: Les réseaux sociaux sont devenus un cinquième pouvoir-citoyen

La vérité, la rigueur et l'exactitude, l'équité et l'intégrité constituent les autres obligations que doit respecter le journaliste dans l'exécution de son travail au quotidien.

"Ce cinquième pouvoir est là pour nous rappeler à nos obligations", a considéré M. Bernier, auteur des deux ouvrages "Ethique et déontologie du journalisme et Le cinquième pouvoir citoyen".

"Ce nouvel intervenant, apparu avec l'utilisation massive des réseaux sociaux, joue le rôle des médiateurs de la presse, dont le principal rôle est de critiquer le produit de la rédaction où ils travaillent", a souligné le conférencier, ajoutant que les journalistes sont appelés à s'adapter et à composer avec cette situation relativement nouvelle, et prendre en compte les critiques, du moins les plus constructives. "Le public n'a pas toujours tort", a-t-il estimé.

Oran — Les réseaux sociaux sont devenus un support pour un véritable cinquième pouvoir qui surveille les autres pouvoirs, a estimé jeudi, à Oran, Marc-François Bernier, professeur et spécialiste en éthique et déontologie du journalisme à l'université d'Ottawa Canada).

