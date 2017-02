Algérie: Double anniversaire du 24 février - Une occasion pour appeler à la consolidation des acquis socio-économiques

Alger — Le double anniversaire du 24 février, marquant la création de l'Union générale des travailleurs algériens (UGTA) en 1956 et la nationalisation des hydrocarbures en 1971, qui sera célébré vendredi, constituera une occasion pour appeler à la consolidation des acquis socio-économiques.

Prévues cette année à Djelfa, les festivités officielles seront une occasion pour rappeler les acquis obtenus à la faveur de la nouvelle Constitution, notamment en ce qui concerne les acquis socio-économiques, dont l'appui à la production nationale et aux institutions nationales, outre l'instauration des bases du dialogue et de la concertation comme voie de règlement des différentes questions, comme l'a indiqué le secrétaire national chargé des relations publiques à l'UGTA, Ahmed Guetiche.

Il est à rappeler à cet égard, que dans son message adressé à la même occasion l'année dernière, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait assuré que l'Algérie était parvenue à "consolider son infrastructure et d'asseoir un tissu économique dense et bien structuré incluant les entreprises publiques et les investissements privés dans tous les secteurs d'activité".

"Notre ambition légitime de bâtir une économie algérienne diversifiée est aujourd'hui tout à fait à notre portée à condition de mobiliser, encore une fois toutes nos énergies et de persévérer sur la voie des réformes nécessaires engagées", avait-il notamment affirmé.

En dépit la persistance de la crise mondiale engendrée par la chute des prix des hydrocarbures, l'Algérie a assuré le maintien de sa politique sociale visant à préserver les acquis des travailleurs et le pouvoir d'achat des citoyens, ainsi que la poursuite de diversification de l'économie nationale.

Dans le même cadre, la Constitution amendée énonce, dans son préambule, que le peuple algérien "demeure attaché à ses choix pour la réduction des inégalités sociales et l'élimination des disparités régionales", et s'attelle à bâtir une économie "productive et compétitive".

Par ailleurs, les festivités commémorant le 61e anniversaire de la création de l'UGTA et le 46e anniversaire de nationalisation des hydrocarbures seront également une occasion pour mobiliser les citoyens "afin de faire des législatives du 4 mai un succès", a indiqué M. Guetiche.

Selon ce dernier, la centrale syndicale "assumera cette mission compte tenu de la grande importance des élections dans l'appui du processus démocratique participatif et le renforcement du front interne pour faire face aux différents défis politiques, économiques et sociaux à relever aux plans interne, régional et international".

"Au regard de l'importance de la phase actuelle et en consécration du message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika à l'occasion de la journée du Chahid (18 février), l'Union consacrera les festivités officielles prévues à l'occasion de ce double anniversaire pour sensibiliser et mobiliser les citoyens en prévision des législatives du 4 mai, en incitant les différentes franges de la société à participer massivement à ce rendez-vous électoral", a-t-il affirmé.