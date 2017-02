Afrique du Nord: Oran - 150 exposants au 8e salon international "SIAHA 2017"

Oran — Au total 150 exposants étaient présents au 8ème salon international de voyages, transports et équipements hôteliers "SIAHA 2017", ouvert jeudi au Centre des conventions "Mohamed Benahmed" d'Oran par le ministre de l'Aménagement du territoire, du tourisme et de l'Artisanat, Abdelwahab Nouri.

Organisée sous le slogan "Tourisme pour tous", cette édition enregistre la participation d'exposants d'Algérie et d'autres pays dont la Tunisie, le Maroc, la Jordanie, les Emirats arabes unis, l'Indonésie, le Kenya, la Thaïlande, la Malaise, l'Inde, la France et, pour la première fois, l'Iran, selon les organisateurs.

La nouveauté dans ce rendez-vous annuel consiste en un stand réservé au tourisme de santé (thalassothérapie, thermalisme, esthétique, fitness, massage et rééducation fonctionnelle), ainsi qu'a l'organisation de voyages "Eductours" au profit des professionnels, a signalé le directeur de l'agence "Astra", initiatrice de cette manifestation.

Cette édition de trois jours vise à promouvoir le tourisme d'accueil, la "destination Algérie" et des produits de l'été 2017, à favoriser les rencontres et les échanges entre opérateurs algériens et leurs homologues étrangers, à faire connaître les atouts touristiques nationaux et à exposer de nouveaux produits, a souligné Douadi Noureddine.

Une superficie de 3.000 mètres carrés est réservée aux professionnels du secteur des transports terrestre, aérien et maritime, des offices de tourisme, des représentants d'agences de tourisme, des stations thermales, des centres de thalassothérapie, d'établissements d'hôtellerie et de restauration, de stations thermales, d'instituts de formation en hôtellerie et tourisme et d'établissements bancaires et d'assurances.

Des activités récréatives et des séances d'art culinaire et de dégustation sont programmées à ce salon, organisé avec plusieurs partenaires d'équipements, de services hôteliers et de restauration.

Parallèlement, une série de communications sur des sujets d'actualité est proposée traitant, entre autres, des nouveaux systèmes de réservation en Algérie, d'accueil hôtelier, des assurances voyages, par des experts algériens et étrangers.

Le ministre du tourisme avait procédé, auparavant, à la pose de la première pierre d'un hôtel 5 étoiles à Es-Senia et à l'inauguration d'une structure similaire au centre-ville d'Oran.

Il a aussi présidé une cérémonie de remise de diplômes à des artisans spécialisés dans la préparation de gâteaux, ayant suivi une formation au centre de formation d'Es-Seddikia, à l'initiative du Club des boulangers.