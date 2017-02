Algérie: Messahel reçoit une délégation américaine de hauts fonctionnaires et d'officiers supérieurs

Alger — Le ministre des Affaires maghrébines, de l'Union africaine et de la Ligue des Etats arabes, Abdelkader Messahel, a reçu jeudi à Alger une délégation américaine de hauts fonctionnaires et d'officiers supérieurs des différents corps d'armée, qui effectue une visite en Algérie.

Au cours de cette audience à laquelle a pris part Joan Polaschik, ambassadeur des Etats Unis d'Amérique en Algérie, M. Messahel a mis en avant les importantes réformes politiques entreprises et les différents programmes de développement économique réalisés en Algérie.

Il a également fait un exposé de l'expérience algérienne en matière de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et les acquis obtenus dans ce domaine, se félicitant à ce titre de la coopération développée avec les Etats-Unis.

Il a, en outre, rappelé l'approche de l'Algérie dans le cadre du règlement des crises en Libye, au Mali et d'autres régions du monde, basée sur le règlement politique, le dialogue inclusif et la réconciliation nationale sans ingérence extérieure.

A ce sujet, M. Messahel a mis en exergue le "soutien constant" de l'Algérie au processus politique actuellement mené par les Nations Unies et a rappelé les "efforts importants" consentis par l'Algérie en faveur de la solution en Libye et au Mali et de la position "équilibrée et équidistante" avec toutes les parties.

La délégation américaine s'est félicitée, de son côté, du niveau de coopération entre les deux pays dans les différents domaines. Elle a salué l'engagement de l'Algérie, pays partenaire, dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent et s'est intéressée à l'expérience algérienne dans la déradicalisation.

La délégation américaine a fait part aussi de son "appréciation" pour le rôle joué par l'Algérie dans le règlement de la crise en Libye.

Les deux parties ont rappelé la volonté partagée par leurs pays respectifs à aider et soutenir les efforts en faveur du rétablissement de la paix, de la stabilité et de la sécurité en Libye, au Mali et au Sahel.