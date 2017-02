Algérie: Fédération algérienne de judo - Rachid Laras élu nouveau président de la FAJ

Alger — Rachid Laras a été élu jeudi nouveau président de la Fédération algérienne de judo (FAJ) lors de l'assemblée générale élective (AGE) tenue à la salle du Complexe olympique Mohamed-Boudiaf (Alger).

Candidat unique, Laras a récolté 40 voix contre neuf (9) et deux bulletins nuls, lors de cette AGE qui a démarré avec plus d'une heure et demie de retard.

Après son élection, le nouveau parton de la FAJ s'est engagé à "réunifier" les rangs de la famille du judo algérien.

"Merci pour votre confiance.Je vous annonce aujourd'hui que ma première mission sera de réunifier la famille du judo pour pouvoir en profiter de toutes les compétences et bonnes volontés", a-t-il promis.

Le président élu a aussi assuré qu'il optera pour la "continuité" du travail entamé.

"Nous avons les Jeux africains de la jeunesse (JAJ) à Alger et les jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) en Argentine qui sont en ligne de mire durant l'année 2018. La direction technique et les différents staffs vont être installés dans les plus brefs délais pour préparer ces deux rendez-vous importants", a ajouté Laras, conseiller principal en sport, qui a présidé la Ligue d'Alger de judo depuis 2008.

Laras (50 ans), succède à Messaoud Mati, déclaré par les services du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS), inéligible ainsi que son ancien bureau fédéral pour briguer le mandat olympique (2017-2020).

Le directeur général des sports au MJS, Abdelmadjid Djebbab qui a assisté à l'AGE, a fait savoir que dorénavant l'évaluation se fera périodiquement.

"A l'avenir, nous n'allons pas attendre la fin du mandat olympique, mais l'évaluation sera périodique pour redresser les choses si nécessaire", a t-il affirmé.

L'AGE a procédé également à l'élection des Onze (11) membres du bureau exécutif : Merouane Benosmane, Yahia Hayou, Fodil Messas, Karim Laras, Mebrouk Djellout, Ali Bouzoukh, Lotfi Fechacha, Djelloul Meftah, Dalila Mahdad, Khaled Melakhsou et Nouredinne Bensaad.

Né le 13 octobre 1967 à Tizi Ouzou, Rachid Laras est un ancien athlète international sacré plusieurs fois champion d'Algérie et d'Afrique chez les catégorie cadets, juniors et seniors sous les couleurs de la JS El Biar et de l'USM Alger.