Algérie: Conseil de la nation - Bensalah installe les groupes d'amitié parlementaire avec 12 parlements

"La référence de l'activité du Conseil au plan extérieur est puisée des principes de la révolution du 1e novembre axés sur la lutte contre le colonialisme et la défense des causes justes dans le monde à l'instar des causes palestinienne et sahraouie", a soutenu M. Bensalah.

Il a exhorté les présidents de ces groupes à défendre les positions de l'Algérie, à promouvoir l'action parlementaire et hisser ses instruments en adéquation avec les intérêts suprêmes de la nation et en conformité avec les orientations de la politiques extérieure conduite par le président de la République.

S'exprimant à l'occasion, M. Bensalah a rappelé que les groupes parlementaires reflétaient la diplomatie parlementaire en contribuant au rapprochement des peuples, à la consécration de la culture du dialogue, la diffusion des valeurs humaines et à la recherche de solutions législatives aux défis et enjeux que connait le monde.

Pour les groupes de fraternité et d'amitié présidés par les membres du groupe parlement du Rassemblement national démocratique sont le groupe d'amitié Algérie-Suisse, Algérie-Royaume uni, Algérie-Koweit et Algérie-Jordanie.

Les groupes d'amitié et de fraternité conduits par des membres du groupe parlementaire du parti du Front de libération nationale sont les groupes d'amitié Algérie-Espagne, Algérie-Chine et Algérie-Arabie saoudite.

