Algérie: Ghardaïa - La 49e édition de la fête nationale du tapis en mars

Ghardaia — La 49ème édition de la fête nationale du tapis se déroulera du 21 au 24 mars prochain à Ghardaïa, a appris jeudi l'APS auprès de la wilaya.

Devenue au fil des années un rendez-vous annuel incontournable pour les voyagistes et autres visiteurs de la région du M'zab en cette période de vacances scolaires, cette fête vise à mettre en valeur le savoir-faire des artisanes et autres tisserandes, et de promouvoir les atouts culturels, économiques et touristiques de la région de Ghardaia réputée pour ses potentialités patrimoniales, a-t-on souligné.

Elle constitue une opportunité pour la sensibilisation à la préservation du patrimoine culturel lié aux métiers de l'artisanat, a-t-on expliqué en mettant l'accent sur l'importance de la valorisation de l'héritage culturel transmis de génération en génération et érigé en symbole de civilisation et en levier de développement économique durable.

Par cet événement à caractère culturel, les autorités locales cherchent également à mettre en avant la richesse et la diversité culturelle de la région de Ghardaïa, à travers la présentation des diverses expressions et créations artistiques véhiculées par le tapis, à consolider l'identité de la région et à promouvoir son attractivité en matière d'investissements économiques, selon la même source.

Les professionnels de l'artisanat attendus à cet événement présenteront leurs créations et innovations de leurs productions artisanales à forte valeur culturelle et artistique, tout en proposant aux visiteurs la quintessence de l'artisanat national, a-t-on fait savoir.

Cet événement à caractère national revêt une grande importance, car il contribue non seulement à l'animation socio-économique de toute une région connue par sa richesse touristique, culturelle et civilisationnelle, mais aussi à la promotion du secteur de l'artisanat, source de revenus pour de nombreuses familles de la région.

Les organisateurs ont prévu une exposition-vente de produits artisanaux, un défilé de chars ornés de tapis représentant les différentes régions du pays, ainsi que des spectacles de fantasia et autres arts populaires locaux.