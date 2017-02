Et Lutumba est un patrimoine du Congo. C'est notre patrimoine. Nous avons une forêt équatoriale, un fleuve ainsi que des parcs. Nous avons des richesses sous-sol, et nous avons LUTUMBA, que nous devons soutenir, honorer jusqu'à ces derniers jours, selon que Dieu a prévu.

Donc, je peux vous dire combien cet artiste est un génie créateur. Il construisait ses chansons avec une cohérence remarquable et rare. Tabu Ley était un Seigneur, qui a engendré des princes et, voire de Rois dans la musique congolaise.

Mention spéciale à Me Vincent GOMEZ et Mr. Hugues GOUELONDELE qui ont une connaissance exceptionnelle sur la musique, tant sur le plan d'écoute, en tant que consommateurs, mais aussi ils connaissent le son.

D'abord, je vous informe que dans le prochain disque « Panthère Noire », Faya Tess va chanter Faya. Il y aura quelques reprises que le public a toujours réclamées. En plus des nouveaux discographiques, il y a aussi un livre qui va sortir cette année dans lequel on parle de moi. Donc, le public va aller au plus profond de ma vie.

Mais, on est dans le temps ! Pas pressé ! Car, la périodicité pour sortir mes opus, c'est 3 à 4 ans !!! Rappelez-vous que « Désoléeee !! » date de 2014. On n'est largement dans le temps. Donc, le projet des Classiques n'empiète pas du tout sur mes propres opus.

Mais, retenez que nos sponsors, Maître Vincent GOMEZ et Monsieur le Maire Hugues NGOUELONDELE, sont des vrais amoureux et mécènes de la culture. Comme vous avez des sponsors pour le football, eux aussi sont pour la musique.

Ce projet est une reconnaissance aux grands, aussi bien, aux génies et pères géniteurs de la rumba. Il consiste à rendre hommage et à honorer les vétérants, en interprétant dans une compilation musicale leurs tubes mais avec une touche vocale particulière de ma voix.

C'est la suite logique du Volume 5 et des autres grands vétérans de notre rumba. Cette fois-ci, les amoureux de la bonne musique vont se retrouver avec Josky KIAMBUKUTA. Ce chanteur exceptionnel et respectable a aussi contribué à l'évolution de la rumba.

