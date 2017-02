Ouganda: Le HCR ouvre un nouveau site de réfugiés en Ouganda pour les Sud-Soudanais fuyant le conflit

La production agricole a diminué parce que les agriculteurs ne sont plus en mesure de cultiver en raison de l'insécurité et des déplacements.

A leur arrivée, les réfugiés du Soudan du Sud reçoivent un lopin de terre sur lequel ils peuvent construire leur nouvelle maison et cultiver. Les réfugiés ont en outre un accès gratuit aux services publics de santé et d'éducation.

« Plus de 2.000 réfugiés sud-soudanais se sont déjà installés à Imvepi au cours des deux derniers jours où, conformément à l'approche en Ouganda en matière d'asile, ils vivront côte à côte avec des membres de la communauté d'accueil ougandaise », a précisé l'agence onusienne. Le HCR a salué la générosité de cette communauté d'accueil, qui a donné des terres pour l'établissement du site. « Ce geste est une manifestation exceptionnelle de solidarité avec des gens qui ont été obligés de laisser tout derrière eux à cause de la guerre », a déclaré le HCR.

