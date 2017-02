Sénégal: Respect des Droits Humains - Amnesty International déplore des manquements

Le Sénégal doit encore faire des efforts dans le respect des droits humains. Le rapport annuel d'Amnesty international présenté hier a relevé des manquements dans la liberté d'expression et de manifestation, la lutte contre l'impunité, le respect des droits des personnes en détention, etc.

Le rapport 2016/2017 d'Amnesty international a été rendu public hier au Sénégal. Pour cette année encore, malgré de petits efforts notés, la situation des droits humains reste loin d'être reluisante, selon l'organisation de défense des droits humains. « Bien que l'Etat ait posé des actes pour protéger les droits de l'enfant et les droits des communautés affectées par l'exploitation minière, presque toutes les préoccupations soulevées au cours des dix derniers années restent entières. La constitution adoptée par referendum en mars 2016 n'a pas apporté les changements attendus en matière d'indépendance de la justice et de protection des droits humains », a déclaré Seydi Gassama.

En ce qui concerne la justice pénale internationale, le directeur d'Amnesty Sénégal s'est réjoui de la tenue du procès Hissein Habré, qui a abouti à la condamnation, par les Chambres africaines extraordinaires (Cae), de l'ancien président tchadien à la prison à perpétuité. Il a aussi salué la constance du Sénégal dans son soutien à la Cour pénale international (Cpi) « bien que partageant certaines critiques des Etats africains » contre cette cour. Cependant, en matière de liberté de réunion, d'expression et d'opinion, le rapport a relevé des manquements. « Les autorités ont interdit plusieurs manifestations pacifiques d'organisation de la société civile et de partis politiques et arrêté des manifestants », a déploré Seydi Gassama.

Concernant la liberté d'opinion, il a mentionné que des journalistes ont subi des actes d'intimidation et de harcèlement de la part de l'Etat dans le but de les faire taire ou de les empêcher de relayer des critiques contre le gouvernement. Aussi, en juin, la rappeuse Ramatoulaye Diallo alias Déesse Major a été maintenue en détention pendant trois jours et inculpée « d'attentat à la pudeur et atteintes aux bonnes mœurs » en raison de ses choix vestimentaires. Toujours, selon Amnesty international, le gouvernement a continué à réprimer les lanceurs d'alerte et tous ceux qui expriment une opinion dissidente au sein de l'administration.

Les décès en détention ont aussi constitué une préoccupation majeure de l'organisation. Le rapport a noté qu'en 2016, au moins six personnes sont mortes en détention. Et 2017 a déjà annoncé les couleurs. En atteste l'affaire Yamadou Sagna du nom de ce jeune orpailleur tué par balle, le 14 février dernier, par un douanier à Kobokhoto, commune de Khossanto, dans la région de Kédougou. S'y ajoute la mort d'Elimane Touré dans les locaux du commissariat du Port le mardi 20 février. Le rapport a fait savoir que de grands pas restent à faire dans la lutte contre l'impunité. « Après de longues procédures, des avancées ont été réalisées dans quatre affaires relatives à des homicides illégaux commis par des forces de sécurité. Néanmoins, aucun responsable hiérarchique n'a eu à rendre des comptes pour n'avoir pas empêché les recours excessifs à la force, et personne n'a été traduit en justice pour des dizaines d'autres cas de torture, d'homicides illégaux et de morts en détention survenus depuis 2007 », a regretté Seydi Gassama. Les conditions carcérales, les restrictions de liberté au nom de la lutte contre le terrorisme, les négligences des droits de l'enfant figurent aussi en bonne place dans le rapport d'Amnesty international.