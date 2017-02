Nigeria: Aide humanitaire - Le pays a besoin de 1 milliard de dollars

Les organisations humanitaires qui opèrent dans le nord-est du Nigéria ont besoin de plus de 1 milliard de dollars de la part des bailleurs de fonds pour financer l'assistance apportée à des millions de personnes victimes de la violence liée à BokoHaram, a déclaré mercredi le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).

«Si les ressources n'arrivent pas à temps, un enfant sur cinq souffrant de malnutrition aiguë peut mourir», a dit le Coordinateur humanitaire adjoint pour le Nigéria, Peter Lundberg, dans un communiqué de presse publié par OCHA.

Selon OCHA, le conflit qui dure depuis huit ans a eu pour conséquence que 8,5 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire dans les Etats les plus touchés, dans le nord-est du Nigéria. Au cours des prochains mois, environ 5,1 millions de personnes seront confrontées à une grave insécurité alimentaire dans la région, où environ 1,8 million de personnes ont été déplacées et des millions de personnes sont exposées à la violence et aux abus.

«L'aide alimentaire à elle seule coûtera 1 million de dollars par jour pour éviter la famine dans une région où 450.000 enfants de moins de cinq ans souffriront de malnutrition aiguë sévère cette année», a déclaré Peter Lundberg.

Lors d'une récente visite dans l'Etat de Borno, dans la perspective de la Conférence humanitaire sur la région du Nigéria et du lac Tchad, le 24 février, des représentants de 12 pays bailleurs de fonds et d'agences ont loué l'intensification des opérations humanitaires dans le nord-est et ont souligné le besoin de davantage de financement.