Sénégal: BP acquiert près de 50% de l'entité sénégalaise de Kosmos Energy

Kosmos avait terminé, début 2016, sa première phase d'exploration au large de la Mauritanie et du Sénégal, une campagne qui s'est soldée par des découvertes de pétrole et de gaz (champs Tortue, Marsouin et Teranga).

"L'opération étant maintenant réalisée, Kosmos a hâte de travailler avec le gouvernement du Sénégal et les partenaires, pour aller de l'avant avec la prochaine étape de notre programme de travaux, ce qui comprendra davantage de recherche dans les deux blocs, et en cherchant à produire le premier gaz à partir du projet Tortue d'ici 2021", a commenté Andrew G. Inglis, le président-Directeur Général de Kosmos Energy, cité dans ce communiqué.

En décembre, Kosmos Energy avait annoncé avoir conclu un accord avec BP pour le développement en eaux profondes du pétrole mais aussi pour la production et la commercialisation du gaz naturel découvert entre le Sénégal et la Mauritanie.

