"Je vais chanter journaliste assassiné (Norbert Zongo) et Thomas Sankara, mais pas dans le but de blesser quelqu'un. Ce sera dans un esprit de réconciliation. Il ne faut pas que les douleurs du passé handicapent notre progrès", a-t-il conseillé.

Et le patron du reggae africain de répondre par l'affirmative. Mais Alpha Blondy a profité de cette question pour rappeler aux Africains qu'ils doivent se réconcilier pour avancer et défendre leur place dans le concert des nations.

Il a indiqué, à cet effet, que "la fête sera belle" et qu'il donnera le meilleur de lui-même pour satisfaire les attentes de ses fans et du public burkinabè. Il a également salué l'ensemble des autorités politiques du pays ainsi que ceux du cinéma africain. Mais pourquoi Alpha Blondy a-t-il brillé par son absence lors des dernières éditions du FESPACO?

Le célèbre artiste-musicien Alpha Blondy, figure emblématique et star incontestée du reggae africain, est arrivé dans la capitale burkinabé, hier 23 février 2017, pour prendre part à la XXVe édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO). L'artiste a promis un "concert électrique" aux festivaliers.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.