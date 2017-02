Le Sénégal n'a pas connu beaucoup d'avancées dans le respect des droits humains. En lançant hier, mercredi 22 février, le rapport annuel 2016-2017 de son organisation, le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, Seydi Gassama, a déploré la persistance de plusieurs violations des droits humains très souvent dénoncées.

Amnesty international a publié hier, mercredi 22 février, son rapport annuel 2016-2017. C'était l'occasion choisie par le président de la section nationale, Seydi Gassama, pour faire le bilan de l'état des droits humains au Sénégal.

Selon ledit rapport, le Sénégal persiste dans les violations des droits humains et garde encore des manquements qu'Amnesty a eu à dénoncer dans ses précédents rapports. La liberté de réunion continue à être entravée.

Sur ce, Seydi Gassama dénonce l'interdiction de la marche de la société civile qui souhaitait dénoncer les conditions de vie dans les maisons d'arrêt.

Pis, ajoute-t-il, «le gouvernement continue d'interdire le rassemblement des opposants». Pour le directeur d'Amnesty Sénégal, «l'argument brandi pour réprimer une marche en plein centre ville ne tient pas».

Ayant constaté que des fonctionnaires de l'Etat ont été punis à cause de leurs points de vue, Seydi Gassama a dénoncé cette tentative de musèlement d'agents qui ont payé les conséquences de leur sortie assimilée à une violation à l'obligation de réserve.

Les enquêtes ayant comme motifs le terrorisme sont faites avec la violation des droits humains. Toujours, selon le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal, la réforme du code pénal et du code de procédure pénal à l'origine de la prolongation de la garde à vue pour 12 jours, ne fait qu'accroitre les tortures dont sont victimes les personnes mises en cause.

La non-assistance par un avocat pendant les 4 premiers jours de l'enquête risque d'augmenter les bavures pendant l'audition et le recours excessif à la force en vue d'extorsion d'un aveu.

Au moins 30 personnes ont été arrêtées en 2016 pour apologie du terrorisme. Et leurs conditions d'enquêtes et de détention ne sont pas souvent des meilleures. Seydi Gassama et son organisation fustigent aussi les nombreux décès en détention.

Au moins 6 personnes sont mortes durant leur période de privation de liberté. Et par conséquent, Amnesty international demande à l'Etat de réfléchir sur ces nombreuses pertes en vies humaines qui sont le plus souvent imputées au suicide et tel n'est pas toujours le cas. Seydi Gassama soutient que le témoignage de riverains des lieux de détention fait état de sévices corporels sur des détenus.

Et pis, la personne gardée à vue ne peut aucunement se suicider sans que les forces de sécurité en charge de sa surveillance ne soient informées. De l'avis de Seydi Gassama, tant que les responsables hiérarchiques ne sont pas sanctionnés, la situation risque de perdurer.

Les conditions de détention sont inhumaines dans la mesure où des détenus continuent à faire leurs besoins dans des pots de chambre la nuit à défaut de toilettes intérieures. La situation des enfants de la rue reste préoccupante en dépit de la campagne de retrait initiée par les autorités étatiques.

Par ailleurs, la situation des orpailleurs traditionnels préoccupe les défenseurs des droits de l'homme. «Les entreprises ne doivent pas empêcher aux exploitants traditionnels d'exercer leurs tâches. Et l'Etat doit tout faire pour que la sécurité leur soit assurée», a dit Seydi Gassama.